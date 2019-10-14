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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 14.10.2019 - 13:55, Son Güncelleme:

Gülnur Aybet kimdir? Gülnur Aybet'in biyografisi

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Gülnur Aybet kimdir? Gülnur Aybet'in biyografisi

2009'da The Times gazetesi tarafından İngiltere'nin en güçlü 20 Müslüman kadınından biri seçilen Gülnur Aybet, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yapıyor. Gülnur Aybet'in kim olduğu ve kariyeri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, Gülnur Aybet'in biyografisi...

2014-2016 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanlığı ve BAUCESS Güvenlik Araştırmaları Merkezi kurucu direktörlüğünü yapan Prof. Dr. Aybet, 2013'te İstanbul Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü kurdu.

Aybet, 2001-2013 yılları arasında Kent Üniversitesi İngiltere'de uluslararası güvenlik alanında ilk yüksek lisans programını kurdu ve yönetti.

İngiltere Nottingham Üniversitesi ve Ankara Bilkent Üniversitelerinde öğretim üyeliği yapan Aybet, Royal Holloway, Londra Üniversitesi Ekonomi ve Kamu Yönetimi bölümünden lisans derecesini aldı.

Aybet, uluslararası ilişkiler alanında Southampton Üniversitesinde yüksek lisans, Londra King's College'da savaş bilimleri alanında ikinci yüksek lisansını yaptı, doktorasını Nottingham Üniversitesinde uluslararası ilişkiler alanında tamamladı.

Gülnur Aybet, British Akademi, NATO ve TUBİTAK tarafından yürütülen birçok projenin yöneticiliğini de yaptı.

School of Advanced International Studies (SAIS), John Hopkins Üniversitesi, St Antony's College, Oxford Üniversitesi ve Woodrow Wilson Center da misafir araştırmacı olarak bulunan Aybet, 2009'da The Times gazetesi tarafından İngiltere'nin en güçlü 20 Müslüman kadınından biri seçildi.

Hâlihazırda Milli Savunma Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak ders veren ve Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Avrupa Bölgesel Gelecek Konseyi üyesi olan Aybet; NATO, AB gibi uluslararası örgütlere ve birçok devlet kurumlarına da uluslararası güvenlik konularında danışmanlık yapmış, uluslararası medyada güncel konuların analizini yapmakla tanınmıştır.

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