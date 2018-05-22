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    Güllaç nasıl yapılır? Güllaç malzemeleri ve tarifi

    Hürriyet Haber
    22.05.2018 - 11:56 | Son Güncelleme:

    Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti güllaç tatlısı, 30 günlük süre boyunca hemen hemen her pastanede satışa sunuluyor. Ancak pek çok tatlı ve hamur işi gibi güllaç tatlısının da en güzel hali evde yapılan oluyor. Peki güllaç nasıl yapılır? İşte malzemeler ve adım adım güllaç tatlısı tarifi!

    Mısır nişastası, gül suyu, süt ve şeker ile hazırlanan geleneksel Türk tatlısı güllaç, Ramazan ayını simgeleyen lezzetlerin başında geliyor. Hazmın oruçtan ötürü düşen kan şekerinin normal seviyesine gelmesine yardımcı oluyor. Bilhassa nar ile süslenmesi geleneksel tercih olsa da diğer göz alıcı renklere sahip olan çilek, kızılcık gibi meyvelerle veya ceviz, antep fıstığı ile de süslenebilir yahut sade olarak da servis edilebilir. Peki güllaç tatlısı nasıl yapılır?

    Güllaç malzemeleri

    1 paket güllaç
    4 su bardağı süt
    1/4 çay bardağı gül suyu
    2 su bardağı toz şeker
    250 gr. Ceviz (dövülmüş)
    1 adet nar Cevizli güllaç tarifi

    Güllaç yapılışı

    Sütü derin bir tencereye aktarın ve ısıtın. Daha sonra, 2 su bardağı toz şekeri ilave edip kaynatın. Kaynatmış olduğunuz sütü borcam tepsiye dökün ve güllaçları parçalara ayırıp, tepsinin içinde ıslatın. Güllaçların ortasına dövülmüş ceviz koyun. Kenarlarını ortada toplayıp, katlayın. Katladığınız güllaçları başka bir borcam fırın tepsisine dizin ve kalan sütü üzerine dökün. Gül suyu ilave edip, üzerini nar taneleriyle süsleyerek servis yapın.

     

    Etiketler: Güllaç nasıl yapılır , Güllaç malzemeler , ramazanyemek , gündem
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