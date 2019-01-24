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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.01.2019 - 21:57, Son Güncelleme:

Güleser Teyze soyguncuyu pişman etti: 'Bir anda içimden canavar çıktı'

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Ankara'da çiğ köfteci dükkanı işleten Güleser Orhan, silahlı soyguncuya bıçakla karşı koydu. "Bir anda içimden canavar çıktı sanki." diyen Orhan, "Soyguncuyu yakalasaydım, döverdim elimden kimse alamazdı, felç ederdim." ifadelerini kullandı. Soyguncu kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Silah çekip yaşlı kadını soymak istedi ama sert kayaya çarptı. Dükkana girdiğine gireceğine pişman oldu, arkasına bile bakmadan kaçtı.

Buket Aydın'ın sunduğu Kanal D Ana Haber'de yayınlanan habere göre, Ankara Dikmen'de çiğ köfteci dükkanı işleten 60 yaşındaki Güleser Orhan, gece saatlerinde silahlı soygun girişimine maruz kaldı.

Güleser Teyze soyguncuyu pişman etti: Bir anda içimden canavar çıktı

ÖNCE 100 TL İSTEDİ SONRA SİLAH DOĞRULTTU

Maskeli bir kişi dükkandan içeri girdi, çiğ köfte istedi. Doğru zamanı bekleyen soyguncu, dükkana gelen bir grup müşterinin ayrılmasını bekledikten sonra Güleser Orhan'a ailesiyle tartıştığını söyleyerek 100 TL istedi.

Orhan'ın para vermeyi reddetmesinden sonra dükkandan çıkan soyguncu, yaklaşık yarım saat sonra tekrar geldi. Cebindeki silahı çıkartan soyguncu, Güleser Orhan'dan kasadaki parayı çıkarmasını söyledi.

Bir süre hareketsiz kalan yaşlı kadın daha sonra tezgahının yanındaki bıçağa uzandı ve soyguncuyu kovalamaya başladı. Arkasına bakmadan kaçan soyguncu ise olay yerinden uzaklaştı. Kamera görüntülerine yakalanan zanlı 10 gündür bulunamadı.

Güleser Teyze soyguncuyu pişman etti: Bir anda içimden canavar çıktı

Konuyla ilgili Kanal D Haber'e konuşan Güleser Orhan şu ifadeleri kullandı:

"Bakıyorum dolaşıyor buralarda, dışarıyı kontrol ediyor. Elimi bıçağa uzattım, kovalamaya başladım. Soyguncu telaşlanmaya başladı. Topukları arkasına değiyordu. O anda ben 'pat' desem herhalde bayılırdı. Yenilecek bir lokma değilmişim. Bir taraftan korkuyorsun çekiniyorsun. Karşında genç bir erkek var. Ben 60 yaşındayım. Ben onunla mücadele edemem ki. Ama bir anda içimden canavar çıktı sanki. Yakalasaydım, döverdim elimden kimse alamazdı, felç ederdim. Tedirginim. Sanki her gelen müşteriye şüpheliymiş gibi bakıyorum."

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