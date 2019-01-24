Güleser Teyze soyguncuyu pişman etti: 'Bir anda içimden canavar çıktı'
Ankara'da çiğ köfteci dükkanı işleten Güleser Orhan, silahlı soyguncuya bıçakla karşı koydu. "Bir anda içimden canavar çıktı sanki." diyen Orhan, "Soyguncuyu yakalasaydım, döverdim elimden kimse alamazdı, felç ederdim." ifadelerini kullandı. Soyguncu kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Silah çekip yaşlı kadını soymak istedi ama sert kayaya çarptı. Dükkana girdiğine gireceğine pişman oldu, arkasına bile bakmadan kaçtı.
Buket Aydın'ın sunduğu Kanal D Ana Haber'de yayınlanan habere göre, Ankara Dikmen'de çiğ köfteci dükkanı işleten 60 yaşındaki Güleser Orhan, gece saatlerinde silahlı soygun girişimine maruz kaldı.
ÖNCE 100 TL İSTEDİ SONRA SİLAH DOĞRULTTU
Maskeli bir kişi dükkandan içeri girdi, çiğ köfte istedi. Doğru zamanı bekleyen soyguncu, dükkana gelen bir grup müşterinin ayrılmasını bekledikten sonra Güleser Orhan'a ailesiyle tartıştığını söyleyerek 100 TL istedi.
Orhan'ın para vermeyi reddetmesinden sonra dükkandan çıkan soyguncu, yaklaşık yarım saat sonra tekrar geldi. Cebindeki silahı çıkartan soyguncu, Güleser Orhan'dan kasadaki parayı çıkarmasını söyledi.
Bir süre hareketsiz kalan yaşlı kadın daha sonra tezgahının yanındaki bıçağa uzandı ve soyguncuyu kovalamaya başladı. Arkasına bakmadan kaçan soyguncu ise olay yerinden uzaklaştı. Kamera görüntülerine yakalanan zanlı 10 gündür bulunamadı.
Konuyla ilgili Kanal D Haber'e konuşan Güleser Orhan şu ifadeleri kullandı:
"Bakıyorum dolaşıyor buralarda, dışarıyı kontrol ediyor. Elimi bıçağa uzattım, kovalamaya başladım. Soyguncu telaşlanmaya başladı. Topukları arkasına değiyordu. O anda ben 'pat' desem herhalde bayılırdı. Yenilecek bir lokma değilmişim. Bir taraftan korkuyorsun çekiniyorsun. Karşında genç bir erkek var. Ben 60 yaşındayım. Ben onunla mücadele edemem ki. Ama bir anda içimden canavar çıktı sanki. Yakalasaydım, döverdim elimden kimse alamazdı, felç ederdim. Tedirginim. Sanki her gelen müşteriye şüpheliymiş gibi bakıyorum."
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