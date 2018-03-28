Gülerek poz vermişti... Cinayet sanığına iyi hal indirimi

Havsa ilçesi Varoş Mahallesi'nde oturan Gürkan Özkan, 2016 yılı Aralık ayında aynı mahallede oturan Mustafa Bozacı'yı iddiaya göre başına balta ile vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Gürkan Özkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



GÜLEREK POZ VERMİŞ 'SORUNLARIM VAR' DEMİŞTİ



Adliye çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilere gülerek poz veren Özkan, "Ben yaptım, hastayım. Sorumların var benim" dedi. Hakkında kasten öldürme suçlamasıyla Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Özkan, karar duruşmasına çıktı.



SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ



Mahkemede cinayet suçlamasını kabul etmeyen Özcan, savcılık mütalaasının ardından, "Ben hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum, ölen kişi ile aramda herhangi bir husumet yoktur. Daha önce de aramızda herhangi bir tartışma geçmemiştir. Ben suç saatlerinde anneannemin kapısındaydım. O kişiyi ben öldürmedim" dedi.

İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILDI

Edirne 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, son sözlerin ardından tutuklu sanık Gürkan Özcan hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Sanığın mahkemedeki iyi hali göz önüne alan heyet, cezayı 25 yıl hapse indirdi. Ayrıca mahkeme heyeti Özcan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.