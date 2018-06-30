Gülen’in iadesi için 8. talep

DARBE girişiminin ardından FETÖ’nün sivil imamları Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş, Akıncı Hava Üssü’nün yakınlarındaki arazide yakalanmıştı. Arazide çok sayıda telefon ve dijital materyal bulunmuştu.

Hakan Çiçek

YENİ DELİLLERE ULAŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada bu materyaller incelendi ve yeni delillere ulaşıldı. ABD’ye Türkçe ve İngilizce iletilen yeni dosyada Çiçek ve Batmaz’ın dijital materyallerine ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan rapor eklendi. ABD’ye iletilen dosyaya giren delil ve tespitler şöyle: Akıncı Üssü çevresindeki arazide bulunan ve örgütün sivil imamlarından Kemal Batmaz ile Hakan Çiçek’e ait olduğu belirlenen cep telefonlarının incelenmesinden darbe girişiminin emir ve talimatının FETÖ elebaşı Gülen tarafından verildiği belirlendi. Çiçek’in, darbe teşebbüsü tarih ve saatinde Pensilvanya ile FaceTime üzerinden görüştüğü tespiti yapıldı.

Darbenin planlayıcılarından Çiçek, ‘Eczacı Abdi’ kod adlı örgüt üyesi aracılığıyla Gülen’le, cep telefonundan çeşitli programlarla doğrudan görüştü. ‘Eczacı Abdi’ kod adlı örgüt üyesinin de gerçek kimliğine ulaşıldı. Çiçek, darbe hazırlıkları çerçevesinde ABD’de bulunduğu 23 Haziran 2016’da ‘Eczacı Abdi’ kod adlı örgüt üyesine, “Öğlen görüşme olur mu, H. ile” diye mesaj gönderdi. Çiçek, aynı gün Gülen’le görüştü. Çiçek ile ‘Eczacı Abdi’ kod isimli örgüt üyesi arasındaki görüşme içeriklerine göre, Gülen, darbe girişiminde bulunulan 15 Temmuz 2016 saat 20.00’den itibaren sürekli bilgilendirildi. Gülen, darbe girişimine yönelik talimatları aktardı.

VİBER’DAN GÖRÜŞTÜ

Bilirkişi raporuna göre, Çiçek’in telefonundaki Viber programı üzerinden 15 Temmuz gecesi FETÖ elebaşının yanındaki Esat Türkyolu ile haberleşti. Çiçek, saat 20.49.28’de darbe girişiminin başladığı saatlerde, ‘Eczacı Abdi’ olarak rehberinde kayıtlı olan ve Gülen’in günlük işlerini yürütmekle görevli Esat Türkyolu’na “Abim çok acil teli ver kendine” mesajı göndererek, telefonla görüşmek istediği belirlendi. Esat Türkyolu’nun 21.00.49’da “Buradayım” yanıtı verdiği anlatıldı.

BAKANLIK: ŞÜPHEYE YER YOK

YENİ dosyayla 19 Temmuz 2016’dan bu yana Gülen’le ilgili Türkiye’nin ABD’ye gönderdiği iade talepnamesi sayısı 7’den 8’e çıktı. Bakanlık yazısında, şöyle denildi: “Türk adli makamlarının tespitleriyle Gülen’in 15 Temmuz silahlı darbe teşebbüsündeki rolü hiçbir şüpheye mahal vermeyecek şekilde ortaya konulmuştur. Bu nedenle iki ülke arasında yürürlükte olan ‘Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşması’nda belirtilen bütün şartları ziyadesiyle karşılayan iade taleplerimizin bir an evvel ülkeniz adli makamına tevdiini ve iadeye ilişkin yargısal sürecin başlatılmasını bekliyoruz.”