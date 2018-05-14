Gülen’i 'Mehdi' ilan eden hakimden akıl almaz savunma

İstanbul 27’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya “Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs”, “Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık İlhan Karagöz katıldı.

'MEHDİLİĞİ BENİM KARARIMLA İLAN EDİLMİŞ OLDU'

Suçlamaları kabul etmeyen ve İlhan Karagöz, “O zaman Fetullah Gülen hocanın mehdiliği ilan edilmemişti. Benim kararımla bu ilan edilmiş oldu. Bu dini bir şeydir. Mehdi ilan etmek suç olamaz bu dini bir söylemdir. Olmayan delillerle tutuklandım ve hakkımda dava açıldı. Savcılar yaptıkları suçlamalarla iftira suçunu işlemiş bulunuyorlar. Savunma yapmayacağım, iftira niteliğindeki suçlamalara karşı suçsuz olduğumu anlatacağım” dedi. Bir süre daha ifade veren Karagöz, sonraki celse devam etmek istediğini söyledi. Karagöz’ün tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

'GENELKURMAY'I GÖREVE ÇAĞIRMIŞTI'

Balyoz davasında rapor hazırlayan bilirkişiler hakkındaki davaya bakan mahkemenin hakimi olan İlhan Karagöz, davanın duruşma tarihi 23 Eylül 2016 olmasına rağmen, müdahil ve sanık taraf avukatlarının haberi olmadan Ramazan Bayramının arife gününe denk gelen 4 Temmuz 2016 gününe duruşma açarak, davayı reddetmişti. Karagöz, 500 sayfayı aşkın kararında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün firari Fetullah Gülen hakkında “Mehdi” nitelemesinde bulunmuştu , ayrıca başta Cumhurbaşkanı olmak üzere birçok devlet yetkilisinin gözaltına alınması için Genelkurmay Başkanlığını harekete çağıran ifadeler kullanmıştı. Karagöz, davanın reddine ilişkin kararında, “Türkiye Cumhuriyet Genelkurmay Başkanlığı yetkililerin bu suç duyurumuz doğrultusunda derhal olaya el koyarak ismi geçen herkesi derhal gözaltına alması ve sonra da yapılması gerekenlerin sırayla yapılması, ve bu bağlamda, tüm yurda giriş ve çıkışların tutuklanarak ismi geçen ya da geçmeyen tüm milletvekilleri, belediye başkanları, iş adamları, gazeteciler ve bilinebilen herkes emniyetçi, hakim-savcı kesimleri içinde de yurttan çıkışlarının engellenerek haklarında derhal soruşturma işlemlerinin ona göre yapılamasına özen gösterilmesine…” demişti. Karagöz’ün yerine atanan hakim ise 23 Eylül’deki davanın 13. duruşmasında verdiği kararla, 4 Temmuz 2016 tarihli kararının yok hükmünde sayılmasını hükmetmişti. Hakim Karagöz, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle bazı hakim ve savcılar hakkında başlatılan soruşturmalar kapsamında tedavi gördüğü Bursa’da gözaltına alınarak tutuklanmıştı.