Gülen montajı için Kılıçdaroğlu’na 20 bin TL ödeyecek
Eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen ile CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nu birlikte gösteren “montajlı” fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşması nedeniyle Kılıçdaroğlu’na 20 bin lira manevi tazminat ödeyecek.
Kuzu, Twitter hesabından 17 ve 18 Temmuz tarihinde “Hani hiç görüşmemiştin?” başlığıyla Kılıçdaroğlu’nu Gülen’le yan yana gösteren montajlı fotoğrafını paylaşmıştı. Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kuzu’nun Kılıçadroğlu’na “20 bin lira manevi tazminatı dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödemesine” hükmetti.
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