Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Gülen imzalı toprağa gömülmüş 3 saat bulundu

    Gülen imzalı toprağa gömülmüş 3 saat bulundu

    İHA
    14.04.2018 - 08:37 | Son Güncelleme:

    Adana'da polise teslim olup "etkin pişmanlıktan" faydalanarak ifade veren terör örgütünün asker imamı olduğu iddia edilen hukuk fakültesi öğrencisinin gösterdiği yerden gömülü halde terörist başı Gülen imzalı saat çıktı.

    Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yaptığı çalışmada H.K. isimli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Hukuk Fakültesi'nde okuyan bir kişinin örgütün asker imamlığını yaptığını, zeki ve fakir çocukları örgüte kazandırıp askeri okul sınavlarına hazırladığını tespit etti. Polis H.K.'yi yakalamak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de olmak üzere 81 il de operasyon yapmaya başladı. Bu durumu fark eden H.K. polise kendisi gelerek "Bildiğim her şeyi anlatmak istiyorum. Etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istiyorum" dedi.

    "Seçilmiş teröristlere Fetullah Gülen imzalı saat"

    H.K. kendisinin örgütün asker imamı olduğunu, çocukları örgüte kazandırıp askeri okullara hazırladığını itiraf etti. Ayrıca örgütün 15 Temmuz'dan sonra da aktif olarak çalıştığını, kendinin de üstü olan Kamuran E.'nin Adana'da yeniden yapılandırılmak için görevlendirildiğini ileri sürdü. H.K., biri Kamuran E.'ye olmak üzere Fetullah Gülen tarafından Pensilvanya'dan özel olarak imzalanan özel 3 saat gönderildiğini söyledi. H.K, saatlerin olası bir operasyonda bulunmaması için Toros Dağları eteklerinde gömüldüğünü belirtti.

    Gülen imzalı toprağa gömülmüş 3 saat bulundu"Polis kazma kürek saat aradı"

    Bu ifade üzerine polis H.K. ile birlikte saatleri bulmak için Toros Dağı eteklerine gitti. Polis H.K.'nin gösterdiği yeri kazdığında poşet ve kutular çıktı. Polis kutuları açtığında değişik markalarda içinde "F. Gülen" imzalı 3 saat buldu. Polis, saat ve malzemelere el koyarak emniyete götürdü.

    Gülen imzalı toprağa gömülmüş 3 saat bulunduH.K.'nın ifadesinde saatlerin bizzat terörist başı tarafından Pensilvanya'dan gönderildiğini, bu saatlerin örgüt içinde seçkin kişilere değer verildiğini göstermek için gönderildiğini söylediği öğrenildi. Ayrıca H.K, polis tarafından aranırken gaybubet evinde gözaltına alınan Kamuran E.'nin kendisiyle irtibata geçerek "Bugünler geçecek, bu devran dönecek, biraz sabret, güzel günler çok yakın" dediğini ileri sürdü.

    H.K. etkin pişmanlık yasasından faydalanarak serbest kaldı.

    Gözaltına alınan Kamuran E.'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

    Gülen imzalı toprağa gömülmüş 3 saat bulundu

    Etiketler: NoMobil , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri