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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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DHA
03.08.2018 - 10:00, Son Güncelleme:

FETÖ operasyonu! Gömdükleri yeri gösterdi...

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FETÖ operasyonu! Gömdükleri yeri gösterdi...

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında yakalanan ve örgüt lideri Fetullah Gülen tarafından imzalı saat hediye edilen örgütün 'sözde' üst düzey asker ve polis imamı Necati K. (29) yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik yaptığı operasyonlarda, dosyada adı geçen askeri öğrencilerden sorumlu olduğu öne sürülen örgütün 'sözde' üst düzey imamlarından olan H. K.'nin izine 14 Mart'ta ulaştı. Yakalanacağını anlayan Hukuk Fakültesi öğrencisi H.K., teslim olup itirafçı olmak isteğini söyledi. H.K., polise örgütün içerisindeki yapılanmayı anlatıp, Toros Dağları'nda toprağa gömdükleri örgüt elebaşı Fetullah Gülen imzalı saatler olduğunu söyledi. Ekipler, gösterilen  bölgeye giderek poşetleri içine sarılı hard disk ve saatleri buldu. Ele geçirilen 4 saatte F.Gülen yazdığı belirlenirken H.K. sorgusunda, örgütün tekrar toparlanacağına inancının kalmadığını, bu yüzden gelip teslim olduğunu söyledi. 

'POLİS VE ASKER SORUMLULARININ ABİSİ'

Ekipler, düzenledikleri operasyonda saatlerin örgütün 'sözde' üst düzey asker ve polis imamı Necati K.'ya ait olduğunu saptadı. Özel bir eğetim kurumunda öğretmen olarak çalışan Necati K.'nın, polis ve askerlerden sorumlu kişilerin abileri olduğunu öğrenildi. 2 yıldır aranan Necati K. düzenlenen baskınla yakalandı. Şüphelinin evinde yapılar aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme bulundu. Necati K.'nın ayrıca polis ve askeri okullara yerleştirilecek olan kişilere ise para yardımı yaptığıda anlaşıldı. Sorgulanmak üzere emniyete getirilen Necati K., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Daha önceden itirafçı olup serbest bırakılan 9 kişi tarafından tehşis edilen Necati K. sorgusunda, "Bu kişiler beni tanıyor olabilir ama ben hiçbirini daha önce görmedim" dedi. Operasyon kapsamında ayrıca, hakkında yakalama kararı bulunan emniyetin kripto imamı olan Mevlüt D. de (33) tedavi için geldiği hastanede, örgütün haberleşme programı olan 'Bylock' kullanan Elif B. ve Fatma B. de yakalandı. 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

FETÖ operasyonu Gömdükleri yeri gösterdi...


 

 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (02.08.2018-2)
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