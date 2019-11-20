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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nurettin ARKAN/ISPARTA (DHA)
20.11.2019 - 15:04, Son Güncelleme:

Güleda'yı 'Bana geri dönmezsen kendimi asarım' diye tehdit etmiş

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Güleda'yı 'Bana geri dönmezsen kendimi asarım' diye tehdit etmiş

Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i (19) öldüren Zafer Pehlivan'ın (19) olaydan bir hafta önce genç kıza tehdit içeren ve 'Bana geri dönmezsen kendimi asarım, kendime zarar veririm' yazan mesajlar gönderdiği ortaya çıktı.

Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel'in öğrenim gördüğü Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Radyo Televizyon Meslek Yüksekokulu Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü'nden arkadaşları, genç kızın öldürülmeden bir hafta önce İstanbul'daki ablasının yanında olduğunu, o dönemde kendisine Zafer Pehlivan'ın tehdit mesajları gönderdiğini söylediğini anlattılar.

Cankel'in okul arkadaşlarından Melisa Sarı, "Güleda, bir hafta önce ablasının yanına İstanbul'a gitmişti. Bize Zafer Pehlivan'ın kendisine mesaj atarak, 'Bana geri dönmezsen kendimi asarım, bir zarar veririm' dediğini, hatta bazı fotoğraflar attığını anlatmıştı. Kesinlikle kendisiyle bir daha görüşmeyi düşünmüyordu" dedi.

'UMUTLARI, HAYALLERİ VARDI'

Cansel Kantarcı da "Güleda mükemmel bir insandı. Geleceğe yönelik güzel umutları, hayalleri vardı. Düğün fotoğrafçısı olmak istiyordu" diye konuştu. Güleda ile aynı sınıfta öğrenim gören Adnan Menderes Usta ise Güleda'nın hayvansever olduğunu, sosyal medya hesaplarında 'İnsanları tanıdıkça hayvanları daha çok seviyorum' şeklinde paylaşımlar yaptığını ifade ederek, "Çok iyi bir arkadaşımızı kaybettik. Bunu yapan insanı Allah'a havale ediyoruz" dedi.

'GELİN HİKAYELERİ ÇEKMEK İSTİYORDU'

Güleda Cankel'in hocası ISUBÜ Teknik Bilimler Yüksekokulu Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Öğretim Görevlisi Murat Fatih Ecevit, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Ecevit, kadın cinayetlerinin son bulması dileğinde bulunarak, şöyle konuştu:
"Güleda bir sınavda neden bu bölümü seçtiği yönündeki soruya, ablasının da Süleyman Demirel Üniversitesi'nden mezun olduğunu, babasının fotoğrafa ilgi duyduğunu, kendisinin de düğün fotoğrafçısı olma düşüncesiyle gelin hikayeleri çekmek istediğini belirten bir cevap vermişti. Uyumlu, çalışkan ve sessiz bir öğrencimizdi. Gerçekten acımız çok büyük."

Güledayı Bana geri dönmezsen kendimi asarım diye tehdit etmiş

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