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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
27.11.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

Güleda'dan geriye duvardaki 'gül' figürü kaldı

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Güleda'dan geriye duvardaki 'gül' figürü kaldı

Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel'in Muğla'daki evindeki özel eşyaları annesi görüp üzülmesin diye ortadan kaldırılırken, genç kızla özdeşleşen gül figürüne ise dokunulmadı. Acılı baba Mustafa Cankel, "Güleda'yı hep 'Gül' diye severdik. Ona hep 'Gül' derdik. Duvardaki gül figürünü de onu düşünerek asmıştık" dedi.

Acılı anne Vefaret Cankel, Menteşe ilçesinin Ortaköy Mahallesi'ndeki evde ilaçların ve yakınlarının desteğiyle ayakta durmaya çalışıyor. Baba Mustafa Cankel ise ailesine adeta kol kanat germeye çalışıyor.

Güleda'nın özel eşyaları, annesi görüp üzülmesin diye gözyaşları arasında ortadan kaldırıldı. Genç kızla özdeşleşen odasındaki duvara asılı ve etrafının küçük kalplerle süslendiği kırmızı gül figürü dikkati çekerken, aileden hiç kimse gül figürünü ise kaldırmak istemedi.

Mustafa Cankel, AA muhabirine, ülke genelinden acılarını paylaşan herkese teşekkür etti.

Kızının katil zanlısının daha önce emniyette verdiği ifade ile savcılıktaki ifadesinin uyuşmadığını savunan Cankel, "Olayın tasarlanarak yapılmamış olması bize inandırıcı gelmiyor. Barışmak için gelen insanın, seven insanın bunu yapabileceğine hiç inanmıyorum. Pişmanlığına da inanmıyorum." dedi.

Zanlının ailesinden herhangi bir kişinin kendilerini arayıp taziyede bulunmadığını da aktaran baba Cankel, aile olarak acılarını bastırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

"Güleda'yı hep 'Gül' diye severdik"

Zor günler geçirdiklerini anlatan Cankel, şöyle konuştu:
"Acımız dinmiyor. Annesi çok etkilendi. Kızımızı hatırlayıp üzülmesin diye odasındaki eşyalarını boşalttık. Onu hatırlatacak ne varsa, giysileri dahi kaldırdık. Zaten ablası olaydan bu yana odaya giremiyor. Aile olarak perişan bir durumdayız. 2 ay önce ablasının düğünü vardı. Video çekimlerine, fotoğraflara dahi bakamadık. Güleda'yı hep 'Gül' diye severdik. Ona hep 'Gül' derdik. Duvardaki gül figürünü de onu düşünerek asmıştık. Ama o figürü kaldırmaya elimiz varmadı."

Mustafa Cankel, olaydan sonra yetkililerin kendilerine her türlü desteği verdiğini de kaydetti.

Isparta'daki Fatih Mahallesi'nde 19 Kasım'da bir apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer P. tarafından bıçakla öldürülmüştü. Olaydan sonra polise teslim olan zanlı tutuklanmıştı.

Güledadan geriye duvardaki gül figürü kaldı

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