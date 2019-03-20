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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
20.03.2019 - 15:42, Son Güncelleme:

Güldenimize veda

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Güldenimize veda

BİR süredir kanser tedavisi gören ve hastanede hayatını kaybeden Hürriyet Gazetesi’nin deneyimli muhabiri, araştırmacı gazeteci Gülden Aydın, Beşiktaş Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Gülden Aydın için ilk tören Cağaloğlu’ndaki Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin binasında yapıldı. Buradaki törenin ardından Gülden Aydın’ın naaşı öğle saatlerinde Beşiktaş Cemevi’ne getirildi.

Cenaze törenine Gülden Aydın’ın ağabeyi Gazi Aydın, kız kardeşleri Mürüvet Aydın, Günay Çopur, Gülden Aydın’ın kızı Ceren Karşılayan, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, İş İnsanı Vuslat Doğan Sabancı, Hürriyet Gazetesi yazarları, mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Taziyeleri Gülden Aydın’ın kızı Ceren Karşılayan kabul etti.

Gazeteci Gülden Aydın son yolculuğuna uğurlandı
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"ÇOK DÜRÜST VE BAŞARILI BİR GAZETECİYDİ"

Cenaze töreni öncesi konuşan Gülden Aydın’ın ağabeyi Gazi Aydın, "Çok başarılı bir gazeteciydi. Çok dürüsttü. Tarafsızlık ilkesinden hiçbir zaman vazgeçmiyordu. Peşine düştüğü bir haberi doğruluğunu kanıtlamadan, doğruluğu konusunda kimseye ödün vermeyen, doğru neyse onun peşinde olan onu haberleştiren bir kişiydi" dedi.

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞINDA DEFNEDİLDİ

Cemevi’ndeki cenaze töreninin ardından Gülden Aydın’ın naaşı omuzlara alınarak Cenaze aracına konuldu. Gülden Aydın son yolculuğuna uğurlanmak üzere Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürüldü. Gülden Aydın, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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