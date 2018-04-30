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    Gül yorumu: Tebrik ediyorum

    Hürriyet Haber
    30.04.2018 - 21:31 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün açıklamalarına ilişkin, Kendilerini tebrik ediyorum” dedi.

    Bahçeli, partisinin genel merkez binasına gelişi sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı adayı olmayacağına yönelik açıklamalarına ilişkin sorusu üzerine Bahçeli, “Türkiye’yi bir kaosa, kargaşaya, krize, bunalıma sokmayacak bir tavır içerisinde olduğu görülmüştür. Kendilerini tebrik ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

    Bahçeli, “Gül’ün aday olmamasıyla kardeşlik hukuku yerine geldi denilebilir mi?” sorusuna da “Adı konulmadan geldi. Keşke kardeşlik sözünü ağzına alarak, yani sözlerinin arasına katarak yapmış olsaydı, daha anlamlı olurdu ama bu anlama gelen cümleleri var” karşılığını verdi.

    ABİDİK GUBİDİK İŞLER

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘partisinden ayrılıp İYİ Parti’ye geçen 15 milletvekilinin partilerine geri dönebileceği’ yönündeki açıklamalarının anımsatılması üzerine de Bahçeli, “Yapmış olduğu bir hatadan vazgeçmiş demektir. 15 milletvekilinin kendi öz partisine dönmesinde yarar var. Abidik gubidik işlerden vazgeçmek lazım” diye konuştu.

    Etiketler: devlet bahçeli , gündem
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