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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA
09.10.2018 - 23:09, Son Güncelleme:

'Gül Baba'nın dayanışma dilini konuşacağız'

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'Gül Baba'nın dayanışma dilini konuşacağız'

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Macaristan’daki temasları kapsamında dün Başbakan Viktor Orban’la birlikte Gül Baba Türbesi’nin açılışına katıldı. Kavuğunda taşıdığı güllerden dolayı bu isimle anılan Bektaşi dervişi Gül Baba’nın 477 yıl önce şehadete ulaştığını bilirten Erdoğan şunları söyledi:

“Vefa, cesaret, adalet, fedakârlık, saygı ve sevgiyle özdeşleşen Gül Baba geçmişten daha çok bugünle ve gelecekle ilgilidir. Gül Baba cismiyle aramızda bulunmasa da ismiyle, hatırasıyla, bilgeliğiyle burada yatıyor. Gül Baba, kendisine Türkiye ve Macaristan’da duyulan saygı ile muhabbet ve sevgiyle, güller içinde yattığı bu güzel bahçede hakikatin kutbu olmaya hâlâ devam ediyor. İnşallah gelecek asırlarda da Gül Baba manevi mirasıyla iki ülke dostluğunun nişanesi olmaya devam edecektir. Bölgesel barış ve istikrara yönelik tehditlerin arttığı bir dönemde işbirliğimizin çok daha büyük önem kazandığına inanıyorum. Dini, etnik ve kültürel farklılıkları kaşıyarak insanları birbirine düşürmeye çalışanlara inat, biz Gül Baba’nın kutlu mirasına sahip çıkarak dayanışmanın dilini konuşacağız.”

HEDEFİMİZ 5 MİLYAR DOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan ziyareti kapsamında başkent Budapeşte’de katıldığı Macaristan-Türkiye İş Forumu’nda, ikili ticaret hedefinin 5 milyar dolar olduğunu söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu: “Biz Macaristan’ı yabancı bir ülke olarak görmüyoruz, kökleri Orta Asya’ya uzanan bağlarımız vardır. Dillerimize geçmiş ortak kelimelerimiz, türkülerimiz, müziklerimiz bestelerimiz var. 2009 yılında yaklaşık 1.5 milyar dolar olan ikili ticaretimiz, 2017 yılında 2.6 milyar dolara yükseldi ve 2018 yılının başında ise bu 1.8 milyar dolarlık bir hacme ulaştı. Şimdi hedef 5 milyar dolara ulaşmak. Bu her ikimizin de ortak hedefidir. Bu rakam aslında geçen yılın ilk sekiz ayına kıyasla yüzde 8’lik bir artışa tekabül ediyor. Sadece ticaretimiz değil, yatırımlarımız da günden güne artıyor. Macaristan’da lojistik turizm, enerji, müteahhitlik gibi birçok sektörde firmalarımızın yatırımları bulunuyor.” 

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