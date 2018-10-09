'Gül Baba'nın dayanışma dilini konuşacağız'
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Macaristan’daki temasları kapsamında dün Başbakan Viktor Orban’la birlikte Gül Baba Türbesi’nin açılışına katıldı. Kavuğunda taşıdığı güllerden dolayı bu isimle anılan Bektaşi dervişi Gül Baba’nın 477 yıl önce şehadete ulaştığını bilirten Erdoğan şunları söyledi:
“Vefa, cesaret, adalet, fedakârlık, saygı ve sevgiyle özdeşleşen Gül Baba geçmişten daha çok bugünle ve gelecekle ilgilidir. Gül Baba cismiyle aramızda bulunmasa da ismiyle, hatırasıyla, bilgeliğiyle burada yatıyor. Gül Baba, kendisine Türkiye ve Macaristan’da duyulan saygı ile muhabbet ve sevgiyle, güller içinde yattığı bu güzel bahçede hakikatin kutbu olmaya hâlâ devam ediyor. İnşallah gelecek asırlarda da Gül Baba manevi mirasıyla iki ülke dostluğunun nişanesi olmaya devam edecektir. Bölgesel barış ve istikrara yönelik tehditlerin arttığı bir dönemde işbirliğimizin çok daha büyük önem kazandığına inanıyorum. Dini, etnik ve kültürel farklılıkları kaşıyarak insanları birbirine düşürmeye çalışanlara inat, biz Gül Baba’nın kutlu mirasına sahip çıkarak dayanışmanın dilini konuşacağız.”
HEDEFİMİZ 5 MİLYAR DOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan ziyareti kapsamında başkent Budapeşte’de katıldığı Macaristan-Türkiye İş Forumu’nda, ikili ticaret hedefinin 5 milyar dolar olduğunu söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu: “Biz Macaristan’ı yabancı bir ülke olarak görmüyoruz, kökleri Orta Asya’ya uzanan bağlarımız vardır. Dillerimize geçmiş ortak kelimelerimiz, türkülerimiz, müziklerimiz bestelerimiz var. 2009 yılında yaklaşık 1.5 milyar dolar olan ikili ticaretimiz, 2017 yılında 2.6 milyar dolara yükseldi ve 2018 yılının başında ise bu 1.8 milyar dolarlık bir hacme ulaştı. Şimdi hedef 5 milyar dolara ulaşmak. Bu her ikimizin de ortak hedefidir. Bu rakam aslında geçen yılın ilk sekiz ayına kıyasla yüzde 8’lik bir artışa tekabül ediyor. Sadece ticaretimiz değil, yatırımlarımız da günden güne artıyor. Macaristan’da lojistik turizm, enerji, müteahhitlik gibi birçok sektörde firmalarımızın yatırımları bulunuyor.”
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