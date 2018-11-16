Gül Baba Türbesi bizim de gururumuz
MACARİSTAN Başbakanı Viktor Orban, Budapeşte’de bulunan, Polat Holding Yönetim Kurulu ve Türkiye-Macaristan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat’ın girişimleriyle yenilenen Gül Baba Türbesi’ni ziyaret etti.
Adnan Polat ve Türk basın mensuplarıyla bir araya gelen Başbakan Orban, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı gelmeden önce burası utanılacak kadar kötü durumdaydı. Birkaç sene önce Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buranın restore edilmesi için bir konuşmamız olmuştu. İki lider karar verdiği zaman bunun hayata geçmesi çok kolay zannediyorlar ama esasında öyle olmuyor. Bürokrasi her yerde bürokrasi. Macar bürokrasinin bir namı var. Bürokrasinin vahşi ormanında yolumuzu kısa kestik ve yapımına başladık. Türkiye’nin bürokrasisi de bizimki kadar güzel. Bundan dolayı çok iyi anlaşabiliyoruz. Ülkelerde milli gururu okşayan semboller var. Gül Baba Türbesi, sadece Türkiye için değil bizim için de geçerli. Burası Macarlar ile Türklerin bir araya gelebileceği, sohbet edip birlikte çay ve kahve içerek gurur duyacağı yer.”
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