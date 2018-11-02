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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
02.11.2018 - 10:00, Son Güncelleme:

Guillain Barre sendromuna yakalanmıştı... Sağlığına kavuştu

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Guillain Barre sendromuna yakalanmıştı... Sağlığına kavuştu

İzmir’de yaşayan 45 yaşındaki Serkan Aydın, bir anda yutkunma güçlüğü çekmeye başladı. Çok geçmeden yüzünü yıkayamayan, çoraplarını çekemeyen ve pet şişe kapağını dahi açamayan Serkan Aydın, doktora başvurdu. Nadir görülen 'Guillain Barre' sendromu teşhisi konulan genç adam, tedavi sonrası sağlığına kavuştu. 

İzmir’de yaşayan 45 yaşındaki Serkan Aydın, bir anda günlük hayatta sıkça yaptığı eylemleri başaramamaya başladı. Önce yutkunma güçlüğü çeken Aydın, bir süre bu durumun geçeceğini düşünerek hastaneye başvurmadı. Ancak kısa bir süre sonra en basit günlük aktiviteleri bile yapamamaya başlayınca hastaneye başvurdu. Zatürre olabileceği söyleyen Serkan Aydın, ilaç tedavisi gördü ancak şikayetleri gün geçtikçe arttı. Genç adam bunun üzerine Özel Ege Şehir Hastanesine müracaat etti. Burada yapılan tetkiklerde yılda 100 binde bir ya da iki kişide görülen Guillain Barre sendromuna yakalandığı tespit edilen Aydın, hemen tedavi altına alındı. Serkan Aydın, plazmaferez işlemiyle sağlığına kavuştu. 

YILDA 100 BİNDE BİR YA DA İKİ KİŞİDE GÖRÜLÜYOR 

Gullian Barre sendromu hakkında bilgi veren Serkan Aydın’ın doktoru Nöroloji Uzmanı Dr. Zaur Mehdiyev, "Gullian Barre sendromu, periferik sinir sistemini tutan ani başlangıçlı hafif ve çok şiddetli güçsüzlüğe sebep olan bir hastalık. Genellikle bağışıklık sisteminin bozukluğu üzerine ortaya çıkar. Bu sendroma yılda 100 binde bir ya da iki kişide rastlıyoruz. Her yaşta görülebilir ve hasta 1 ile 4 hafta öncesine kadar üst solunum yolu enfeksiyonu veya gastroenterite neden olan bir enfeksiyon geçirir. Doğum veya cerrahi işlem sonrası da bu şikayetler ortaya çıkabilir” dedi. 

Sendrom sonucu ortaya çıkan şikayetlerin güçsüzlük, ağrı, karıncalanma ve uyuşma olduğunu kaydeden Uzman Dr. Mehdiyev, “Bazıları sadece yürüme güçlüğü çeker, bazıları ise solunum ve yutkunma güçlüğü çeker. Hatta yüz ve göz kaslarını dahi hareket ettirmeyecek kadar yatağa bağımlı hale gelen hastalar da mevcuttur. Bu hastalık çok hızla ilerleyip hayatı tehdit edecek solunum sıkıntısına neden olabilir. Bağışıklık sistemi periferik sinirlere zarar vermeden tedaviye başlamak ve o bileşenleri vücuttan uzaklaştırmak gerekiyor” diye konuştu. 

ERKEN TEDAVİ ŞART 

Hastalığın tedavi edilmediği takdirde hastaların yüzde 50’den fazlasının yatağa bağımlı hale gelebileceği uyarısında bulunan Uzman Dr. Mehdiyev, şu bilgileri paylaştı:

"Tedavi edilmezse hastaların 3’te 1’i ise solunum cihazına bağlı duruma gelir. Eğer tedavi edilmezse her 10 hastanın 1 ya da 2’sinde ise ölüm riski bulunuyor. Zamanında tedavi sonucu hastaların yüzde 50’si sağlığına kavuşuyor. Yüzde 35’i, bir miktar güçsüzlükle hayatına devam edebilir. Ancak bu, durumun kalıcı olduğu anlamına gelmez. Düzelme; aylarca, hatta yıllarca sürebilir.” 

Serkan Aydın’a uygulanan plazmaferez işlemini anlatan İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Filiz Büyükkeçeci ise "Hastanın kanını hiçbir dış yüzeyle temas etmeden tamamen kapalı bir sistemle kolunun bir damarından alıp bir cihazdan geçiriyoruz ve hastanın kanının içerisindeki zararlı maddeler orada tutuluyor. Temizlenen kan, hastaya diğer kolundan geri veriliyor. Kanın tamamına yakınını bir seferde alamayacağımız için işlemi 6-7 kez tekrarlamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. 

“HAYATIMDA İLK KEZ ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM”

Hastalığa yakalanmadan önce hiçbir şikayetinin olmadığını belirten Serkan Aydın, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: 

"Hastalığım yutkunma güçlüğü ile başladı. Daha sonra kollarımda ve bacaklarımda güçsüzlük hissettim. İlk başta çok üzerinde durmadım, geçer diye düşündüm ama 3-5 gün sonra güçsüzlük arttı. Katı gıdaları su olmadan yutamıyordum. Doktora gittim, bir çeşit zatürre olabileceği söylendi. İlaç içtim ama herhangi bir düzelme olmadığı gibi güçsüzlük de arttı. Oturduğum yerden kalkamıyordum, çoraplarımı çekemiyordum. Parmaklarım tutmuyordu. Yüzümü yıkayamıyordum, bir şişeyi açamıyordum bile. Hatta bir gün sokakta susadığım için su aldım ama şişeyi açamadığım için birinden yardım istedim ve yardım istediğim kişi bana şaşırarak baktı. Güçsüzlüğüm ilerleyince Ege Şehir Hastanesine geldim. Tetkiklerin ardından erken evre 'Guillain Barre' sendromu olduğu tespit edildi. 15 gün tedavi gördüm. Şu anda iyi durumdayım. Bu hastalığa yakalanana kadar hiçbir sorun yoktu ama hangi hastalığa yakalandığımı duyduğumda hayatımda ilk kez öleceğimi düşündüm.” 

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