Güdümlü füzeyle saldırı: 2 asker şehit
PKK’lı teröristlerce Hakkâri bölgesinde askeri araca uzak mesafeden saldırı düzenlendi. Saldırıda Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın ile Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu şehit oldu, 1 asker de yaralandı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkâri’de PKK’lı terörisler tarafından güdümlü füzeyle düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada şöyle denildi:
“Hakkâri bölgesinde 9 Temmuz 2019 tarihinde bir askeri araca PKK’lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı dileriz.”
Saldırıda şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın’ın acı haberi, Muğla’nın Dalaman ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Oğullarının şehit olduğu haberini askeri yetkililerden alan anne Saadet Kargın ve baba Muhammet Kargı gözyaşlarına boğuldu. Yakınları ve komşuları, taziye için Türk bayrağı asılan şehit evine akın etti.
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu’nun acı haberi ise Burdur’un Çeltikçi ilçesi Bağsaray köyünde oturan babası Hüseyin Ali ile annesi Ayşe’ye, Çeltikçi Kaymakamı Abdullah Özübek ile beraberindeki askeri yetkililerce verildi. Türk bayrakları asılan eve gelen Burdur Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, şehidin ailesine taziyede bulundu. Şehit Mertoğlu’nun bekâr olduğu ve bir kız kardeşinin bulunduğu belirtildi.
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