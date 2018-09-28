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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
28.09.2018 - 01:20, Son Güncelleme:

"Güçlü olmak zorundayız ki bu coğrafyada ayakta kalalım"

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"Güçlü olmak zorundayız ki bu coğrafyada ayakta kalalım"

Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) Almanya'ya verilmesine ilişkin, "Ne yaparsanız yapın son noktaya kadar geldiğinde yine bir jüri toplanıyor ve karar veriyor ve bu Türkiye olmuyor. Hakeme rağmen almak dediğimiz bu. Biz bunu alacağız. Hangi hakemi koyarlarsa koysunlar, şartlar ne olursa olsun biz bu oyunu alacağız." dedi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bulunan bir otelde, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları temsilcileri, şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Oktay, Yozgat'ın son 16 yılda çok büyük hizmet aldığını ve alması gereken daha çok yolu olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta yerel kalkınmaya ağırlık verdiğini ve Türkiye'nin kalkınmasına önem verdiğini belirten Oktay, şunları söyledi:

"Türkiye'nin uluslararası alanda söz sahibi olmasıyla alakalı net bir duruşu vardı, dik duruşu vardı, net kararlılığı vardı. Bu duruşun hiçbir şekilde değişmediğine ve değişmeyeceğine de yine hep birlikte şahit olduk. En son iki gün öncesinde Birleşmiş Milletler'deki durumu zaten siz kendi gözlerinizle de gördünüz, şahit oldunuz. Bu gelişmenin sadece merkezin, Ankara'nın, merkezi hükümetin illere yapacağı yatırımlarla olmayacağını, Sayın Cumhurbaşkanımızın kalkınma modeli olarak sunduğu, ihracata dayalı büyüme dediğimiz modelde, üretim ve verimliliğe dayalı dediğimiz modelde, bu genel kalkınmanın dün 2023 hedefleri olarak ifade ettiğimiz, bugün 2053'leri, 2071'leri konuştuğumuz gelecek nesillerle alakalı ortamda sadece merkezden verilen katkılarla olmayacağını, dolayısıyla her bir vatandaşımızın da bununla ilgili her bir ilimizin, her bir ilçemizin elini, yüreğini, gövdesini taşın altına koyması gerektiğini de her fırsatta ifade ediyorum."
Artık Türkiye'deki kalkınma modelinin, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi merkezden yerele fabrika kurma ve iş yeri açma şeklinde olmayacağını vurgulayan Oktay, merkezdeki herhangi bir bürokratın gelip de herhangi bir ilin veya ilçenin kalkınmasını sağlamasının mümkün olmadığını kaydetti.

"Çocukluğumuzda bize 'kritik bir dönemden geçiyoruz' denirdi, genç olduk kritik bir dönemden geçiyoruz dedik, olgunlaştık kritik bir dönemden geçiyoruz dedik, yaşlandık kritik bir dönemden geçiyoruz diyoruz" diyen Oktay, şöyle devam etti:

"Bu nasıl kritik bir dönemdir hiç bitmez. Sonrasında işin içerisine girdiğimde gördüm ki aslında kritik dönem dediğimiz olay coğrafyanın kaderiyle alakalı. Eğer bu coğrafyada var olmak istiyorsanız, bu coğrafyada var olmak bir bedel ödemeyi gerektiriyor. Bin yıl dedik ama bunun binlerce yıl öncesi de var. Aslında bu bedel güçlü olmayı gerektiriyor. Güçlü olmak zorundasınız. Güçlü olmak zorundayız ki bu coğrafyada ayakta kalalım, hayatta kalalım. Kim ne yaparsa yapsın, her şeye ve herkese rağmen tüm şartlara ve hakeme rağmen biz hayatta kalmanın yolunun güçlü olmaktan geçtiğini öğrendik. Kritik süreçten geçiyoruz dediğimiz olay da bu aslında. Coğrafyanın kaderiyle alakalı. Daha bugün gördük Almanya'da açıklandı, EURO 2024, hep birlikte izlediniz. Türkiye'de sporla ilgili altyapının ne kadar güçlendiğini hepiniz biliyorsunuz. Spora olan ilgiyi hepiniz biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz. Türkiye'nin gelişmesini hepimiz biliyoruz ama ne yaparsanız yapın son noktaya kadar geldiğinde yine bir jüri toplanıyor ve karar veriyor ve bu Türkiye olmuyor. Hakeme rağmen almak dediğimiz bu. Biz bunu alacağız. Hangi hakemi koyarlarsa koysunlar, şartlar ne olursa olsun biz bu oyunu alacağız."

Oktay, göreve geldiklerinde Yozgat'ın gelişmesi ve kalkınmasına ilişkin başlattıkları projelere devam ettiklerini aktardı.

Tüm Yozgatlıların destekleriyle bu projeleri hayata geçireceklerini ve kalkınmayı başlatacaklarını dile getiren Oktay, herkesin sadece elini değil, gövdesini de taşın altına koyması gerektiğini sözlerine ekledi.

Oktay, konuşmasının ardından salonda bulunan bazı vatandaşların taleplerini dinledi.

Programa, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve il protokolü katıldı.

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