YENİ 28 ŞUBATÇILAR TÜRÜYOR

“(Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine, aday olmaması için Abdullah Gül’ü ziyarete gittiğine ilişkin iddialar) Böyle bir görevlendirme olduğuna ilişkin ciddi bir bilgi var. Bu basına da yansıdı. Askeri vesayet alanında siyaset mühendisliğine soyunulmuş. Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü’nün, ismi geçen bir adayın ziyaretinde ne işi vardır? Ona aday olmama telkini için Genelkurmay Başkanı niye gönderilir? Siyasetin göbeğine asker niye sokulur? Yeni 28 Şubatçılar türüyor demek ki. Erdoğan yeni 28 Şubatçılığın liderliğine soyunmuş. Bu içine düştüğü durumu, ne kadar büyük bir acz içinde olduğunu gösteriyor. 20 Temmuz sivil darbesinin askeri ayağı mı oluşturuluyor? 24 Haziran’da sandık gelecek, bu süreç içerisinde kulislere askeri neden bulaştırıyorsunuz? Türkiye için vahimdir.



KENDİ İŞİNE BAKSIN

(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na yönelik ‘Gel aday ol’ sözleri) Diktatörler siyaseti dizaynı severler. Sadece kendi partilerini değil, kendi partileri dışında siyaset alanını da dizayn etmeye çalışırlar. En tipik örneğini sayın Erdoğan’da görüyoruz. Bizim adayımızı biz belirleriz. Bizim Genel Başkanımız birilerinde olduğu gibi koltuk hırsı ve sevdasında değil, memleket sevdasıyla siyaset yapar. Kendi işine baksın.



ADAY DEĞİL İTTİFAK

(SP Lideri Karamollaoğlu’nun ziyaretinde Abdullah Gül ismi gündeme geldi mi?) Biz bu süreci hiçbir zaman aday ismi üzerinden tartışarak yürütmedik. Müzakere süreci devam ederken isimleri tartışmanın merkeze oturtulması müzakereye zarar verir. Her parti kendi gönlündeki adayın ismini ortaya atar. Mesele cumhurbaşkanı meselesi değildir. Mesele en geniş mütabakat nasıl sağlanacak, bunlar görüşülüyor. En çok itiraz ettiğimiz süreçte, TBMM’nin iradesini devre dışı bırakan ve 20 Temmuz darbesinin ürünü olan sistem anlayışı. Bunun için güçlü meclis istiyoruz.”