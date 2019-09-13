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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN / ANKARA
13.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Gübre dökeni affetti

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Gübre dökeni affetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Adalet Yürüyüşü’ sırasında Düzce’de kampın önüne kamyonla gübre döken İlhami Çelik’in kendisine yazdığı ‘özür mektubu’na yanıt vererek, “Özrünüzü kabul, hakkımı helal ediyorum” dedi.

İlhami Çelik, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2017’de Ankara’dan İstanbul’a başlattığı ve 25 günde tamamladığı yürüyüşün 13’üncü gününde, yürüyenlerin geceyi geçirdiği kampın önüne kamyonla gübre dökmüştü. İlhami Çelik, bu suçtan dolayı bulunduğu Düzce T Tipi Cezaevi’nden mektup yazarak eylem nedeniyle pişman olduğunu dile getirdi ve cezaevinden çıktıktan sonra ailesiyle birlikte Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmek istediğini iletti. Kılıçdaroğlu da Çelik’e mektupla şu yanıtı verdi: “Ülkemize hak, hukuk ve adaleti getirmek inancıyla gerçekleştirdiğimiz yürüyüşü protesto etmek amacıyla yaptığınız eylem beni ve yol arkadaşlarımı derinden üzmüştür. Demokrasilerde eleştirmek sadece bir hak değildir, esas demokrasinin sürdürülebilmesi için elzem bir ihtiyaçtır. Ancak eleştirmenin de haliyle bazı sınırları olacaktır. Eleştirmek düzeyli olmalıdır. Eleştirerek muhatabınıza düşüncelerinizi aktararak onunla bunu tartışma fırsatı yaratmaktır. Kimseye kin, öfke duymam ve taşımam. Yaptığınız eylemden dolayı üzüntü ve pişmanlığınıza yürekten inanıyorum. Demokrasiyi savunan, onu yaşatmayı ve yüceleştirmeyi görev edinmiş biri olarak özrünüzü kabul, hakkımı helal ediyorum.”

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