Gübre dökeni affetti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Adalet Yürüyüşü’ sırasında Düzce’de kampın önüne kamyonla gübre döken İlhami Çelik’in kendisine yazdığı ‘özür mektubu’na yanıt vererek, “Özrünüzü kabul, hakkımı helal ediyorum” dedi.
İlhami Çelik, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2017’de Ankara’dan İstanbul’a başlattığı ve 25 günde tamamladığı yürüyüşün 13’üncü gününde, yürüyenlerin geceyi geçirdiği kampın önüne kamyonla gübre dökmüştü. İlhami Çelik, bu suçtan dolayı bulunduğu Düzce T Tipi Cezaevi’nden mektup yazarak eylem nedeniyle pişman olduğunu dile getirdi ve cezaevinden çıktıktan sonra ailesiyle birlikte Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmek istediğini iletti. Kılıçdaroğlu da Çelik’e mektupla şu yanıtı verdi: “Ülkemize hak, hukuk ve adaleti getirmek inancıyla gerçekleştirdiğimiz yürüyüşü protesto etmek amacıyla yaptığınız eylem beni ve yol arkadaşlarımı derinden üzmüştür. Demokrasilerde eleştirmek sadece bir hak değildir, esas demokrasinin sürdürülebilmesi için elzem bir ihtiyaçtır. Ancak eleştirmenin de haliyle bazı sınırları olacaktır. Eleştirmek düzeyli olmalıdır. Eleştirerek muhatabınıza düşüncelerinizi aktararak onunla bunu tartışma fırsatı yaratmaktır. Kimseye kin, öfke duymam ve taşımam. Yaptığınız eylemden dolayı üzüntü ve pişmanlığınıza yürekten inanıyorum. Demokrasiyi savunan, onu yaşatmayı ve yüceleştirmeyi görev edinmiş biri olarak özrünüzü kabul, hakkımı helal ediyorum.”
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