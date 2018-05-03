Guavanın faydaları neler? Guava meyvesi nasıl tüketilir?

Bazı meyveler bağışıklık sistemlerimizin güçlü kalmasına yardımcı olur ve beyinlerimize düzgün çalışması için ihtiyaç duydukları enerjiyi verir. Bazı meyveler diğerlerinden daha fazla faydaya sahiptir. Orta Amerika'nın tropikal bir meyvesi olan guava, bu süper meyvelerden biri. Tadı ananas, greyfurt, muz ve armut gibi meyvelerin karışımını andıran guavanın iç kısmı, çok küçük sert tohumlar içerir ve genellikle pembe veya somon renklidir. Guava, birçok temel vitamin ve minerali içerisinde barındırır. B vitaminleri, A ve C vitaminleri, bakır, potasyum, manganez, demir, folat ve lif açısından zengindir. Guavalardaki potasyum kan basıncı seviyelerini de dengelemeye de yardımcı olur. Bir muz ve bir guava hemen hemen aynı miktarda potasyum içerir.

GUAVA FAYDALARI

Süper bir meyve olarak guava size sadece sağlığınızı ve bağışıklık sisteminizi güçlü besleyen besinler vermez, aslında çok çeşitli hastalıklara ve hastalıklara karşı koruyabilir.

Guava'da bulunan karotenoidler, flavonoidler ve terpenoidler, antioksidan bileşikler de, kanser, kardiyovasküler hastalıklar ve hatta alzheimer gibi dejeneratif beyin hastalıklarını önleyebilecek anti-inflamatuar etkilere sahiptir.

Guava'da bulunan B vitaminleri sadece bilişsel işlevlerinizi korumakla kalmaz, aynı zamanda ruh halinizi ve hormonlarınızı düzenlemede de önemli bir rol oynar.

Lif içeriği nedeniyle sindirim sistemine katkı sağlayan guava, kilo kaybı için de harika bir besindir.

Guava, akneye neden olan bakterileri öldürerek daha temiz bir cilt sağlar.

GUAVA NASIL KULLANIR?

Egzotik bir meyve olan guava, peynir tabağına çok yakışacak olan bir lezzettir. Tatlılarda da kullanabileceğiniz guavayla cheesecakeler, sorbeler veya mini meyveli tartlar yapabilirsiniz. Bunlara ayrıca smoothies, meyve suları ve meyve salatalarını da ekleyebilirsiniz.