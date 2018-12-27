GSS borç sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet GSS prim borcu sorgulama
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını yıl sonuna kadar ödeyenlerin gecikme cezalarının silineceğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından, GSS borçlarının olup olmadığını merak eden vatandaşlar, GSS borç sorgulama hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, GSS borç sorgulama nasıl yapılır?
Türkiye'de ikamet eden ve herhangi bir sağlık güvencesi bulunmayanlara uygulanan Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındaki vatandaşlar borçlarını, e-Devlet sistemi üzerinden kolayca sorgulayabilir. İşte, e-Devlet GSS prim borcu sorgulama hakkında detaylar...
SORGULAMA NASIL YAPILIR?
e-Devlet kapısı ile vatandaşlar sunulan hizmetler ile işlemlerini kısa sürede halledebilmektedirler. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından e-Devlet sistemi üzerinden sunulan hizmetlerden biri de ‘Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama’ hizmetidir.
GSS tescil ve prim borcu sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşların e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapması ve https://www.turkiye.gov.tr/sgk-gss-borc-dokumu web sitesine giriş yapması gerekmektedir. Sonrasında karşınıza gelecek ekranda prim borcunuzu ayrıntılı olarak görebilirsiniz.
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GSS NEDİR?
GSS sistemi 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle başlatıldı. GSS herhangi bir sağlık güvencesi olmayan vatandaşların ve ailesinin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için düzenlenen bir sistemdir.
GSS olarak bildiğiniz Genel Sağlık Sigortasında borç sorgulama ekranına internet üzerinden ulaşıp borcunuzu sorgulayabilirsiniz. Borcunuzu internetten üzerinden online olarak kredi kartınızla ödeyebilirsiniz.
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