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    Eski ortakların kavgası korkunç bitti

    İHA
    10.06.2018 - 16:55 | Son Güncelleme:

    Bursa'da bir GSM bayiinde alacak verecek meselesi yüzünden eski ortaklar arasında çıkan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kavgada yaralanan Abdullah Kırmacı’nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

    Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde bir GSM şirketinin bayisinde eski ortak oldukları öğrenilen taraflar arasında 1 Haziran tarihinde silahlı kavga çıktı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kavgada ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Abdullah Kırmacı’nın da hayatını kaybettiği öğrenilirken olay anına dair güvenlik kamerası görüntüleri ile vatandaşların kameralarına yansıyan görüntüler ortaya çıktı.

    Güvenlik kamerası görüntülerinde önce iş yerinin içerisinde taraflar arasında başlayan tartışma daha sonra işletmecilerin ofis olarak kullandığı odaya taşınıyor ve zanlı Nedim Vural B. burada tartıştığı eski ortaklarına ateş etmeye başlıyor. Silah seslerini duyan müşteriler ve iş yeri çalışanları dışarı çıkarken taraflar uzun bir süre merdivenlerde boğuşmaya devam ediyor.

    Kavgada vücuduna 7 kurşun isabet eden ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abdullah Kırmacı da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve olaydan 9 gün sonra hayatını kaybetti.

    Etiketler: gsm bayi , son dakika , haberler
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