GSB'den başvuruları İŞKUR üzerinden yapılan personel alımı kura sonuçlarına ilişkin açıklama
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı kura sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen nihai listelerde yer alan adayların, kura çekimi 27 Şubat 2019 tarihinde başlamıştı ancak tüm illerin sonuçları henüz duyurulmadı. GSB, kura sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu
Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan kura çekilişiyle belirlenecek olan personel alımı için duyuru geldi. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi aracılığıyla 11- 15 Şubat tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru sürecinin üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç beklentileri de arttı. ‘İŞKUR GSB kura sonuçları açıklandı mı?’ sorularına yanıt bakanlığın resmi sayfasından geldi. İşte o açıklama:
“Bakanlığımızca istihdam edilecek sürekli işçi alımına dair noter kura sonuçları konusunda herhangi bir duyuru bulunmamaktadır. İlerleyen günlerde noter kura sonuçları kurumumuza iletildiği tarihte bu sayfada ilan edilecektir.”
SÖZLÜ SINAV HAKKINDA
Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacak.. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığın (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ
Göreve başlamaya hak kazanan adaylar ilgili il müdürlüklerine istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.
Belgeleri teslim alınan adayların, Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının sonuçlanmasını müteakip yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır.
Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben göreve başlamaları sağlanacaktır.
Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkûr Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle