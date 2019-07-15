GSB'de tarih belli oldu mu? GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) bünyesine gerçekleştirilecek olan alımlar için gerçekleştirilen mülakatların sonuçları merak edilmeye devam ediliyor. Son günlerde birçok adayın merakla araştırdığı konu olan GSB mülakat sonuçları, açıklandığı takdirde kurumun resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, mayıs ayından bu yana beklenen sonuçlar hakkında bazı bilgiler
6-17 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen GSB mülakatlarının ardından sonuçlar merakla araştırılmaya devam ediliyor. 18 yaşını tamamlayan adayların başvuruda bulunabildiği GSB mülakatlarının sonuçları, yakın zaman içerisinde kurumun resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek. 18 yaşını tamamlayan ve özel şartları karşılayan kişiler, 60 günlük deneme süresine tabi tutulacak. Bu süreçte başarılı olanlar göreve devam ederken, başarısız olanların iş akdi son bulacak.
Sonuçların yakın zamanda bakanlığın internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.
HANGİ ALANLARDA ALIM YAPILACAK?
İşte, o meslek kolları;
MESLEK KOLLARI
Temizlik Görevlisi
Cankurtaran
Mekaniker (Pedallı Araçlar)
Otobüs Kaptanı (Şoförü)
Aşçı Yardımcısı
Aşçı
Elektrik Tesisatçısı (Bina)
Güvenlik Görevlisi
Havuz Suyu Operatörü
Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı
Garson (Servis Elemanı)
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)
Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni
Makine Teknikeri
Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri
Gençlik Lideri
Gençlik Lideri
Muhasebeci
Yorumları Göster
Yorumları Gizle