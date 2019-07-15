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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.07.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

GSB'de tarih belli oldu mu? GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

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GSB'de tarih belli oldu mu? GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) bünyesine gerçekleştirilecek olan alımlar için gerçekleştirilen mülakatların sonuçları merak edilmeye devam ediliyor. Son günlerde birçok adayın merakla araştırdığı konu olan GSB mülakat sonuçları, açıklandığı takdirde kurumun resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, mayıs ayından bu yana beklenen sonuçlar hakkında bazı bilgiler

6-17 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen GSB mülakatlarının ardından sonuçlar merakla araştırılmaya devam ediliyor. 18 yaşını tamamlayan adayların başvuruda bulunabildiği GSB mülakatlarının sonuçları, yakın zaman içerisinde kurumun resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek. 18 yaşını tamamlayan ve özel şartları karşılayan kişiler, 60 günlük deneme süresine tabi tutulacak. Bu süreçte başarılı olanlar göreve devam ederken, başarısız olanların iş akdi son bulacak.

Sonuçların yakın zamanda bakanlığın internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.

HANGİ ALANLARDA ALIM YAPILACAK?

İşte, o meslek kolları;

MESLEK KOLLARI

Temizlik Görevlisi

Cankurtaran

Mekaniker (Pedallı Araçlar)

Otobüs Kaptanı (Şoförü)

Aşçı Yardımcısı

Aşçı

Elektrik Tesisatçısı (Bina)

Güvenlik Görevlisi

Havuz Suyu Operatörü

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı

Garson (Servis Elemanı)

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)

Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni

Makine Teknikeri

Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri

Gençlik Lideri

Gençlik Lideri

Muhasebeci

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