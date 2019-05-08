GSB mülakatlarında son gün ne zaman? Sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
İŞKUR aracılığıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 3 bin 243 personel alımında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. GSB, 3 bin 243 personel alımı ile ilgili mülakat tarihleri, 30 Nisan 2019 Salı günü İl Müdürlüklerinin internet sitelerinde daha önce duyurmuştu. Peki, GSB mülakatlarında son gün ne zaman? Sözlü sınab sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirdiği 3 bin 243 personel alımına ilişkin süreç devam ediyor. 3 bin 243 personel alımı için sözlü mülakat tarihi GSB tarafından duyurulmuştu. Peki, GSB mülakatları ne zamana kadar devam edecek? İşte sözlü sınav takvimi
Kura çekimi sonucu asıl ve yedek olarak belirlenen adaylar ile KPSS puan şartı aranan meslek kollarında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen nihai listelerde yer alan adayların evrak teslimi 19 Nisan 2019 tarihinde tamamlandı. Sınav kurullarınca yapılan belge incelemeleri sonucu sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sözlü sınav tarihleri 30 Nisan 2019 Salı günü İl Müdürlüklerinin internet sitelerinde ve duyuru panolarında ilan edildi. GSB mülakatları ne zamana kadar devam edecek?
SÜREKLİ İŞÇİ ALIMINA İLİŞKİN SÜREÇ VE SÖZLÜ SINAV TAKVİMİ
19 Nisan 2019
- İl Müdürlüklerince belge teslimi için çağırılan yedek adayların son evrak teslim tarihi
30 Nisan 2019
- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların İl Müdürlüklerinin internet sitelerinde ve duyuru panolarında yayımlanması
06 - 17 Mayıs 2019
- Sözlü sınavların gerçekleştirilmesi
MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
GSB personel alımı süreç ve sınav takviminin belli olması ile birlikte adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. Ancak, yayınlanan duyuruda sonuçların ne zaman açıklanacağı bildirilmedi.
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