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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.05.2019 - 14:50, Son Güncelleme:

GSB mülakatlarında son gün ne zaman? Sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

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GSB mülakatlarında son gün ne zaman? Sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

İŞKUR aracılığıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 3 bin 243 personel alımında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. GSB, 3 bin 243 personel alımı ile ilgili mülakat tarihleri, 30 Nisan 2019 Salı günü İl Müdürlüklerinin internet sitelerinde daha önce duyurmuştu. Peki, GSB mülakatlarında son gün ne zaman? Sözlü sınab sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirdiği 3 bin 243 personel alımına ilişkin süreç devam ediyor. 3 bin 243 personel alımı için sözlü mülakat tarihi GSB tarafından duyurulmuştu. Peki, GSB mülakatları ne zamana kadar devam edecek? İşte sözlü sınav takvimi

Kura çekimi sonucu asıl ve yedek olarak belirlenen adaylar ile KPSS puan şartı aranan meslek kollarında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen nihai listelerde yer alan adayların evrak teslimi 19 Nisan 2019 tarihinde tamamlandı. Sınav kurullarınca yapılan belge incelemeleri sonucu sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sözlü sınav tarihleri 30 Nisan 2019 Salı günü İl Müdürlüklerinin internet sitelerinde ve duyuru panolarında ilan edildi. GSB mülakatları ne zamana kadar devam edecek?

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMINA İLİŞKİN SÜREÇ VE SÖZLÜ SINAV TAKVİMİ

19 Nisan 2019

-          İl Müdürlüklerince belge teslimi için çağırılan yedek adayların son evrak teslim tarihi

30 Nisan 2019

-          Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların İl Müdürlüklerinin internet sitelerinde ve duyuru panolarında yayımlanması

06 - 17 Mayıs 2019

-          Sözlü sınavların gerçekleştirilmesi


MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB personel alımı süreç ve sınav takviminin belli olması ile birlikte adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. Ancak, yayınlanan duyuruda sonuçların ne zaman açıklanacağı bildirilmedi.

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