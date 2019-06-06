GSB mülakat sonuçlarında son durum ne? Sonuçlar açıklandı mı?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGSB mülakat sonuçlarında son durum ne? Sonuçlar açıklandı mı?
GeriGündem GSB mülakat sonuçlarında son durum ne? Sonuçlar açıklandı mı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
06.06.2019 - 18:32, Son Güncelleme:

GSB mülakat sonuçlarında son durum ne? Sonuçlar açıklandı mı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
GSB mülakat sonuçlarında son durum ne? Sonuçlar açıklandı mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla gerçekleştirilen 3 bin 243 personel alımında, heyecanlı bekleyiş devam ediyor. GSB personel alımında mülakat sürecinin geçtiğimiz günlerde tamamlanmasının ardından, gözler sözlü sınavların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, GSB mülakat sonuçlarında son durum ne? Sonuçlar açıklandı mı? İşte, o konu ile ilgili detaylar.

GSB'nin 3 bin 243 personele istihdam sağlayacağı; temizlik görevlisi, cankurtaran, mekaniker (pedallı araçlar), otobüs şoförü, aşçı, aşçı yardımcısı, elektrik tesisatçısı, güvenlik görevlisi, havuz suyu operatörü, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, garson, resepsiyon görevlisi, soğutma ve iklimlendirme teknisyeni, bilgisayar donanım teknikeri, çim alan tesisi ve yönetimi teknikeri, makine teknikeri, gençlik lideri ile muhasebeci meslek kolunda 'sürekli işçi' alımında geri sayım devam ediyor. Personel alımında ilişkin mülakatlar 6-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. Mülakata giren adaylar şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi merak edip internetten araştırmaya başladı. İşte, GSB sözlü sınavlarında son durumla ilgili bazı bilgiler.

MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde gerçekleştirilen, personel alımına ilişkin sözlü sınavlarının son bulması ile birlikte adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediliyor. Ancak mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İŞE ALINANLAR 60 GÜN DENEME SÜRECİNDEN GEÇECEK

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine yapılacak olan sürekli işçi personel alımı için başvuru şartları ve detayları belli oldu. İŞKUR üzerinden yapılacak olan alımlarda 3 bin 243 personel istihdam edilecek. 18 yaşını tamamlayan ve özel şartları karşılayan kişiler, 60 günlük deneme süresine tabi tutulacak. Bu süreçte başarılı olanlar göreve devam ederken, başarısız olanların iş akdi son bulacak.

Başvuru esnasında talep edilen belge ve bilgileri yanlış gönderen kişilerin adaylıkları, sonradan anlaşılsa bile son bulacak. Kuraya ve sözlü sınava alım yapılacak kişi sayısının dört katı kadar aday katılacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 43'e yükseldi
Masaj salonundaki kadına karısını aratmış ve… Sonrası korkunç!
Milli sporcu Derya Can'ın eşi denizde kaybolmuştu! Müjdeli haber geldi
Vicdansız istihbaratçı yalanı ve bir vatandaş