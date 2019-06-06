GSB mülakat sonuçlarında son durum ne? Sonuçlar açıklandı mı?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla gerçekleştirilen 3 bin 243 personel alımında, heyecanlı bekleyiş devam ediyor. GSB personel alımında mülakat sürecinin geçtiğimiz günlerde tamamlanmasının ardından, gözler sözlü sınavların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, GSB mülakat sonuçlarında son durum ne? Sonuçlar açıklandı mı? İşte, o konu ile ilgili detaylar.
GSB'nin 3 bin 243 personele istihdam sağlayacağı; temizlik görevlisi, cankurtaran, mekaniker (pedallı araçlar), otobüs şoförü, aşçı, aşçı yardımcısı, elektrik tesisatçısı, güvenlik görevlisi, havuz suyu operatörü, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, garson, resepsiyon görevlisi, soğutma ve iklimlendirme teknisyeni, bilgisayar donanım teknikeri, çim alan tesisi ve yönetimi teknikeri, makine teknikeri, gençlik lideri ile muhasebeci meslek kolunda 'sürekli işçi' alımında geri sayım devam ediyor. Personel alımında ilişkin mülakatlar 6-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. Mülakata giren adaylar şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi merak edip internetten araştırmaya başladı. İşte, GSB sözlü sınavlarında son durumla ilgili bazı bilgiler.
MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde gerçekleştirilen, personel alımına ilişkin sözlü sınavlarının son bulması ile birlikte adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediliyor. Ancak mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
İŞE ALINANLAR 60 GÜN DENEME SÜRECİNDEN GEÇECEK
Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine yapılacak olan sürekli işçi personel alımı için başvuru şartları ve detayları belli oldu. İŞKUR üzerinden yapılacak olan alımlarda 3 bin 243 personel istihdam edilecek. 18 yaşını tamamlayan ve özel şartları karşılayan kişiler, 60 günlük deneme süresine tabi tutulacak. Bu süreçte başarılı olanlar göreve devam ederken, başarısız olanların iş akdi son bulacak.
Başvuru esnasında talep edilen belge ve bilgileri yanlış gönderen kişilerin adaylıkları, sonradan anlaşılsa bile son bulacak. Kuraya ve sözlü sınava alım yapılacak kişi sayısının dört katı kadar aday katılacak.
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