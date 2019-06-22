GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakanlıktan açıklama var mı?
GSB mülakat sonuçları, toplamda 3 bin 243 kişinin istihdam edileceği süreçte sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Farklı meslek kollarında gerçekleştirilen GSB mülakatları, sonuçları ile gündemde yer alıyor. Peki, GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar
GSB mülakat sonuçları, adayların araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Peki, 18 yaşını dolduran ve kriterleri karşılayan kişilerin merakla araştırdığı GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merakla araştırılan o konu hakkında bazı bilgiler
GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek. 18 yaşını tamamlayan ve özel şartları karşılayan kişiler, 60 günlük deneme süresine tabi tutulacak. Bu süreçte başarılı olanlar göreve devam ederken, başarısız olanların iş akdi son bulacak.
Sonuçların yakın zamanda bakanlığın internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.
HANGİ ALANLARDA ALIM YAPILACAK?
İşte, o belgeler;
MESLEK KOLLARI
Temizlik Görevlisi
Cankurtaran
Mekaniker (Pedallı Araçlar)
Otobüs Kaptanı (Şoförü)
Aşçı Yardımcısı
Aşçı
Elektrik Tesisatçısı (Bina)
Güvenlik Görevlisi
Havuz Suyu Operatörü
Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı
Garson (Servis Elemanı)
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)
Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni
Makine Teknikeri
Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri
Gençlik Lideri
Gençlik Lideri
Muhasebeci
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