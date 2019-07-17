GSB mülakat sonuçları açıklandı mı?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) sözleşmeli personel alımına ilişkin mülakat süreci tamamlandı. Mülakatların ardından yaklaşık iki ay geçmesine rağmen sonuçların açıklanmaması üzerine, bu kapsamda beklenti içinde olan vatandaşlar, 'GSB mülakat sonuçları açıklandı mı?' ve 'GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?' gibi sorularına internette yanıt arıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
İŞKUR aracılığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde Türkiye'nin 81 ilinde istihdam edilecek olan 3 bin 243 personel alımı mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, mülakata giren personel adayları tarafından araştırılıyor. İşte, GSB mülakat sürecine ilişkin detaylar...
Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek. Ancak mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Bakanlıkta konuya dair bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizde bilgileri bulabilirsiniz.
SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek.
Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.
ALIMI YAPILACAK BRANŞLAR
Temizlik Görevlisi
Cankurtaran
Mekaniker (Pedallı Araçlar)
Otobüs Kaptanı (Şoförü)
Aşçı Yardımcısı
Aşçı
Elektrik Tesisatçısı (Bina)
Güvenlik Görevlisi
Havuz Suyu Operatörü
Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı
Garson (Servis Elemanı)
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)
Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni
Makine Teknikeri
Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri
Gençlik Lideri
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