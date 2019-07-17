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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.07.2019 - 21:10, Son Güncelleme:

GSB mülakat sonuçları açıklandı mı?

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GSB mülakat sonuçları açıklandı mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) sözleşmeli personel alımına ilişkin mülakat süreci tamamlandı. Mülakatların ardından yaklaşık iki ay geçmesine rağmen sonuçların açıklanmaması üzerine, bu kapsamda beklenti içinde olan vatandaşlar, 'GSB mülakat sonuçları açıklandı mı?' ve 'GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?' gibi sorularına internette yanıt arıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

İŞKUR aracılığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde Türkiye'nin 81 ilinde istihdam edilecek olan 3 bin 243 personel alımı mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, mülakata giren personel adayları tarafından araştırılıyor. İşte, GSB mülakat sürecine ilişkin detaylar...

Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek. Ancak mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Bakanlıkta konuya dair bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizde bilgileri bulabilirsiniz.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

ALIMI YAPILACAK BRANŞLAR

Temizlik Görevlisi
Cankurtaran
Mekaniker (Pedallı Araçlar)
Otobüs Kaptanı (Şoförü)
Aşçı Yardımcısı
Aşçı
Elektrik Tesisatçısı (Bina)
Güvenlik Görevlisi
Havuz Suyu Operatörü
Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı
Garson (Servis Elemanı)
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)
Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni
Makine Teknikeri
Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri
Gençlik Lideri

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