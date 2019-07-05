GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakatlar 17 Mayıs'ta tamamlanmıştı
Başvuruları İŞKUR üzerinden alınan GSB mülakatlarının sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. GSB mülakatından başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor. İŞKUR üzerinden yapılacak olan alımlarda 3 bin 243 personel istihdam edilecek. Peki, GSB mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu mu? İŞKUR'dan açıklama geldi mi? İşte, GSB mülakat sonuçlarıyla ilgili son durum
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda (GSB) istihdam edilecek olan 3 bin 243 personelin alımı için süreç devam ediyor. GSB personel alımı mülakatları 06 - 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleşti. Mülakatların üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç beklentileri artı. Peki, GSB mülakat sonuç tarihi belli oldu mu? Mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
GSB mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Sonuçların açıklanacağı tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.
SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek.
Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.
ALIMI YAPILACAK BRANŞLAR
Temizlik Görevlisi
Cankurtaran
Mekaniker (Pedallı Araçlar)
Otobüs Kaptanı (Şoförü)
Aşçı Yardımcısı
Aşçı
Elektrik Tesisatçısı (Bina)
Güvenlik Görevlisi
Havuz Suyu Operatörü
Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı
Garson (Servis Elemanı)
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)
Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni
Makine Teknikeri
Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri
Gençlik Lideri
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