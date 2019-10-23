GSB KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) burs desteği almak için başvuru yapan yüz binlerce üniversiteli genç, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. 2019-2020 dönemi için başvurularını tamamlayan üniversiteliler, GSB ve KYK'nın resmi açıklamasını bekliyor. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2019-2020 öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencilerinin, yaptığı KYK burs ve kredi başvurularının sonuçlarına ilişkin heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İşte, KYK burs başvuru sonuçlarına ilişkin merak edilen ayrıntılar...
KYK burs ve kredi başvuru sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Geçtiğimiz yıl başvuru 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiler ışığında bu yıl KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 15 Kasım tarihinde açıklanması beklenmektedir.
Sonuçlara ilişkin resmi kurum ve kişilerden açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.
BURSUN GERİ ÖDENMESİ
Kurum gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge veya durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe aykırı bir hususun tespit edilmesi halinde bursu kesilir.
Ödenen bursların tamamı öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, 18/01/1997 tarihli ve 22881 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre tahsil edilir.
Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alanların bursları, ceza aldığı tarih itibariyle kesilir. Verilen disiplin cezasının öğretim kurumunca geç bildirilmesi halinde ise cezanın verildiği tarihten sonra yapılan . Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.
Öğrenciye burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarih itibariyle bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.
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