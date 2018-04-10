Grup toplantısında dikkat çeken anlar: Erdoğan kürsüye çağırdı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin Meclis grup toplantısındaki konuşması sırasında Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ı yanına çağırması dikkati çekti.

Konuşmasının sonlarına doğru 'İsmet Bey, bir dakika sizi buraya alayım' diyen Cumhurbaşkanı, konuşmasına ara vererek Bakan Yılmaz ile kısa bir süre konuştu.

Erdoğan, daha sonra grup konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

Cumhurbaşkanı daha önceki grup toplantılarında kimi zaman bakanlara anlık talimatlar vermiş, kimi zaman da kendisi için şiir okuyan çocukları kürsüye davet etmişti.

Erdoğan'ın bugün ilk kez bir bakanı yanına çağırması merak konusu oldu. (Yenişafak)



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