Grup nasıl yazılır? TDK'ya göre grup mu grub mu?

Sıklıkla kullanım gerekliliği bulunan; gerek niteleme gerekse de belirtme anlamlarına gelen grup nasıl yazılır? Doğrusu grup mu, grub mu? TDK kaynağına göre işte cevabı!

TDK Sözlüğünde Grup Mu, Grub Mu Yer Alır?

Kelimenin doğru yazımı hem TDK Sözlük hem de diğer sözlük kaynaklarına göre, gruptur. TDK Sözlüğünde aratılan kelimenin birebir aynısı 'grup' olarak çıkmaktadır. Bu durum neticesinde doğru yazımın 'grup' olduğu yer alır. TDK Sözlüğünde genel itibari ile;

Küme, ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü, Görüşleri, çıkarları bir olan kimseler bütünü, ekip. Çeşitli sınıf veya birliklere bağlı elemanların, belirli bir taktik görevi gerçekleştirmek üzere, tek komutanın emri altında birleştirilmesinden oluşan kıta topluluğu anlamında açıklama mevcuttur.

Grup Nasıl Yazılır?

Anlamları ile tanımlanan kelime grup olsa da, grubu(-bu) şeklinde de kullanımı yer aldığı için karıştırılma durumu söz konusu olabilmektedir. Ancak sözlük kaynakların tamamı için kelimenin doğru yazımı grup olarak yer almaktadır. Ek alması durumunda kelime, karıştırılan şekliyle değişse dahi doğru yazım 'grup' olmaktadır.

Grup kelimesine ilişkin doğru yazımı destekleyen örnek cümlelerse;

- Bir araya gelen erkek grubu, görevini tamamlamaya hazır.

- Bugünkü şarkıyı Azeri grubu söyleyecek.

- Grup halinde çalışmanın önemi, rekabet sonucunda belli olacak.