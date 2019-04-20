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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
20.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Gripte seyahat kısıtlaması

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Gripte seyahat kısıtlaması

Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı’nın Resmi Gazetede yayımlanan genelgesinin ardından Pandemi (Grip) Eylem Planı Hazırladı.

Dünya çapında bir grip salgını çıkması durumunda hayata geçirilecek ‘Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı’nın ayrıntıları şöyle:

İŞYERLERİ DE KAPATILABİLİR

“Türkiye’de bölgeler arası yayılımı geciktirmek ve etkin bir aşıya ulaşana kadar zaman kazanmak üzere gereken tedbirler alınacak. Hastalığın atak hızı, devamsızlıklar ve iş gücü kayıpları göz önüne alınarak, gerektiğinde eğitime ara verilmesi ve işyerlerinin kapatılması Sağlık Bakanlığı ve ilgili bakanlıklarla birlikte değerlendirilecek. Kurumlarda hastalık nedeniyle devamsızlıklar ve işgücü kayıpları değerlendirilecek. Seyyar hastaneler kurulacak. Hastane ziyaretleri kısa tutulacak. Gerektiğinde seyahat kısıtlaması getirilebilecek.

UZAKTAN EĞİTİM VERİLEBİLİR

Talep doğrultusunda sağlık eğitimi alan öğrenciler görevlendirilecek. Eğitim kurumlarında pandemi dönemi için temizlik ihtiyacının karşılanmasına yönelik personel ve malzeme teminine destek sağlanacak. Yabancı dil tercüman desteği hazır bulundurulacak.
m Teknolojik imkânlar kullanılarak (kısa mesaj, e-posta, internet siteleri, sosyal medya) kişilere hızlı bir şekilde ulaşabilmek için altyapılar hazırlanacak. Eğitim ve öğretime ara verilmesi durumunda uzaktan eğitimin sürdürülmesi için gerekli kararlar alınacak.

Sağlık Bakanlığı önerileri doğrultusunda pandemik aşı uygulanacak. Sağlık Bakanlığı ile birlikte öğrenciler ve okullarda hizmet sunanların devamsızlık takiplerinin bildirilmesi için devamsızlık takip formu veya grip sebebiyle devamsızlık yapanların raporlanabileceği sistem geliştirilecek.

Güvenlik ve trafikle ilgili hizmetlerin pandemiye uygun devamlılığı oluşturulacak. İzolasyon gibi uygulamalarda güvenlik desteği sağlanacak. Kamu düzenini bozucu faaliyetler önlenecek.

Pandemi dönemine özel kritik tesislerin, araç ve gereçlerin emniyeti ve güvenliği sağlanacak. Sorumluluk alanlarındaki sınır güvenliği, mülteci akınları, düzensiz göçmenler ve diğer nüfus hareketleri konusunda gerekli tedbirler alınacak. Pandemi nedeniyle ihtiyacı olanlara psikososyal destek verilecek.

Askeri birliklerde pandemi faaliyet planlarının hazırlanacak. Haberleşmenin sürekliliğinin ve güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirler alınacak. Korunma ihtiyacı olanlar (anne- babasını kaybeden ya da yalnız yaşayamayacak gibi) himaye altına alınacak.”

20. VE 21’İNCİ YÜZYILDA DÖRT BÜYÜK SALGIN

İspanyol gribi: Yıl 1918. Çıkış bölgesi bilinmiyor. Dünya çapında atfedilen tahmini ölüm sayısı 20-50 milyon. Etkilenen yaş grupları genç erişkinler.

Asya gribi: Yıl 1957-1958. Çıkış bölgesi Güney Çin. Dünya çapında tahmini ölüm sayısı 1-4 milyon. Tüm yaş grupları etkilendi.

Hong Kong gribi: Yıl 1968-1969. Çıkış bölgesi Güney Çin. Dünya çapında atfedilen tahmini ölüm sayısı 1.4 milyon. Tüm yaş grupları etkilendi.

İnfluenza A(H1N1): Yıl 2009-2010. Çıkış bölgesi Kuzey Amerika. Dünya çapında atfedilen tahmini ölüm sayısı 100-400 bin. Etkilenen yaş grupları çocuklar ve genç erişikinler.

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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