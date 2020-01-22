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Nedim KOVAN/DHA
Haber Giriş: 22.01.2020 - 13:37,Son Güncelleme:/

Grip teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede öldü

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Grip teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede öldü

Ordu'da, Gürgentepe ilçesi esnafından Yener Demir (38), grip teşhisiyle tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. 

Gürgentepe'de esnaflık yapan Yener Demir, rahatsızlanınca kentteki özel hastaneye kaldırıldı. Grip teşhisiyle tedaviye alınan Demir, dün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yener Demir'in cenazesi, ilçede öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi. Demir'in kesin ölüm nedeninin, Ankara'ya gönderilen tahlil sonuçlarıyla ortaya çıkacağı belirtildi. 

 

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