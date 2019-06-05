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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.06.2019 - 12:14, Son Güncelleme:

Grip sanılan çocuğun akciğerinden çıkan herkesi şoke etti!

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Grip sanılan çocuğun akciğerinden çıkan herkesi şoke etti!

İzmir'de ailesinin öksürük ve hırıltı şikayetiyle götürdüğü hastanede akciğerinde 7 milimetre boyutunda fıstık tespit edilen 2 yaşındaki İbrahim Sarıkaya, operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

İzmir'de, ailesinin soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye götürdüğü 2 yaşındaki çocuğun akciğerinde tespit edilen 7 milimetre büyüklüğünde fıstık operasyonla çıkarılarak, çocuk sağlığına kavuşturuldu.

Bayraklı ilçesinde yaşayan Cafer ve Zehra Sarıkaya çifti 2 yaşındaki çocukları İbrahim'i geçen çarşamba öksürük ve hırıltı şikayetiyle aile hekimine götürdü.

Muayenede küçük çocuğun sol akciğerindeki sesten şüphelenen doktor, ayrıntılı tetkiklerin yapılması için acil olarak tam teşekküllü hastaneye başvurmalarını önerdi.

Bunun üzerine Sarıkaya çifti, Medical Park İzmir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümüne başvurdu.

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Melih Kaptanoğlu tarafından kontrol edilen çocuğun akciğerinde 7 milimetrelik bir cisim tespit edildi.

Çocuğun sol akciğerindeki fıstık bronkoskopi yöntemiyle çıkarıldı.

Tedavisi tamamlanan minik İbrahim, evine gönderildi.

"SOĞUK ALGINLIĞI ZANNETMİŞTİK"

Baba Cafer Sarıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle zor anlar yaşadıklarını söyledi.

Doktorların çocuğunu kurtarmak için büyük mücadele verdiğini belirten Sarıkaya, "Hastaneye gittiğimizde fıstığın soluk borusunun ardından İbrahim'in akciğerini tıkadığından bilgimiz yoktu. Soğuk algınlığı zannetmiştik. Durumu acil dediler, bana eşim çocuğumuzun akciğerinde bir cisim olduğunu söyledi. Doktorlar operasyonun ciddi olduğunu, akciğerlerinde o parçayı çıkaracaklarını söyledi. O an çok korktum." dedi.

Sarıkaya, çocuğunun ameliyathaneye alınmasının ardından çıkıncaya kadar dua ettiğini, esas şoku ise akciğerinden fıstık parçası çıkınca yaşadıklarını ifade etti.

Ailecek zaman zaman akşamları fıstık yediklerini anlatan Sarıkaya, şunları kaydetti:

"En çok sevdiğim kuruyemiş fıstıktır. Bu olay beni ve eşimi çok etkiledi. Artık oğlumuz büyüyünceye kadar evime fıstık almayacağım. Evladımı o şekilde nefes almakta güçlük çekerken gördüğüm için hala kendime gelemedim. Çok şükür doktorlarımızın zamanında müdahalesi sayesinde oğlum sağlığına kavuştu."

Anne Zehra Sarıkaya da çocuğuna artık fıstık yedirmeyeceğini vurgulayarak, "Çocuğumuz nefes alırken güçlük çekiyordu, yemek yerken tıkanıyordu. Su verince düzeliyordu. Hastaneye gidince akciğerine fıstık parçası kaçtığını öğrendik. Oğlumu kaybetmekten korktum. Allah kimseye yaşatmasın." şeklinde konuştu.

"KÜÇÜK ÇOCUĞU OLAN AİLELERİN DİKKATLİ OLMALARI GEREKİYOR"

Prof. Dr. Melih Kaptanoğlu da İbrahim'in kendilerine geldiğinde hayati riski bulunduğunu, zaman geçirmeden ameliyata alarak operasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

İbrahim'in sol akciğerinin fıstık parçası nedeniyle işlevini yerine getiremediğini anlatan Kaptanoğlu, şöyle devam etti:

"Genel anestezi altında ağızdan bir ışıklı boru soktuk, ardından parçayı çıkardık. En büyük şansımız akciğerin sağ tarafının çalışması oldu. Bu cisim çıkartılmasaydı bir süre sonra akciğeri ya da parçalanıp soluk borusunu tıkayabilirdi. Ülkemizde özellikle yaz aylarında kuruyemiş tüketimi artıyor. Küçük çocuğu olan ailelerin dikkatli olmaları gerekiyor."

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