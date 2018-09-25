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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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25.09.2018 - 17:06, Son Güncelleme:

Gribe ne iyi gelir? Grip nasıl geçer?

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Gribe ne iyi gelir? Grip nasıl geçer?

Gribe ne iyi gelir sorusu, kış aylarının ve soğukların kendisini hissettirmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Soğukalgınlığı ya da diğer bir ifadeyle grip, soğuk havanın azizliğine uğrayan vatandaşların müzdarip olduğu konular arasında yer alıyor. Peki, bitkisel yöntemlerle çözüm üretmek isteyen vatandaşların araştırdığı gribe ne iyi gelir? İşte, alternatif tıp yöntemleri

Gribe iyi gelen bitkisel karışımlar, alternatif tıp yöntemleriyle bu işi çözmek isteyen vatandaşların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Hemen herkesin evinde bulunan kekik ile gribe iyi gelen çay hazırlamak mümkün olabilecek. 

Kekik çayı öksürüğe ve gribe karşı içilirdi. Yakın yüzyıllarda sindirim problemleri ve ciğer enfeksiyonları için popüler bir ilaç olarak nam saldı. 1. Dünya Savaşı’na kadar kekik yağı muharebe alanı antiseptiği olarak kullanıldı. Günümüzde bitki uzmanları kekiği öksürük, soğuk algınlığı, grip, bronşit ve astım için önerirler. Bu bitkiyi aynı zamanda sindirim problemleri için kullanırlar çünkü kekiğin mide ve bağırsak kaslarını yumuşatma etkisi vardır.

Kekik hem baharat hem de ilaç olarak kullanılan birkaç ıtırlı bitkiden biridir. Aromatik bileşenleri, bunlara aynı zamanda uçucu yağ adı verilir – kekik yapraklarının ve çiçeklerinin önemli olan bölümüdür. Kekiğin uçucu yağı öksürüğü iki açıdan rahatlatır. Kekik hem bir spazm önleyici hem de bir balgam sökücüdür. Yani bu bitki yalnızca öksürüğü azaltmakla kalmaz aynı zamanda bronşal balgamı temizlemeye de yardımcı olur. Kekikte bulunan birtakım uçucu yağlar (timol ve karvakrol-kekik yağı- gibi) aromatik özelliğe sahiptir.

Karvakrol üzerine yapılan çalışmaların çoğu karvakrol oranı yüksek bir yağ olan kekik otu (keklik otu) yağı üzerine yapılan araştırmalardan kaynağını alır. Karvakrol ve timol aynı zamanda kekiğin balgam sökücü bir etkiye sahip olmasını ve bakterileri, virüsleri ve mantarı önlemesini sağlayan bileşenlerdir. Laboratuar çalışmalarında gözlemlenen ve üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla soğuk algınlığına yol açan bakterilerin ve virüslerin çoğu kekik yağıyla önlenebilir.

Bazı klinik çalışmalar kekiğin öksürük ve üst solunum yolu enfeksiyonunda kullanımı üzerine yapılmıştır. Bir çalışmada kekikle çuha çiçeği yağı bronşitten muzdarip hastalar üzerinde beraber kullanılmış; kekik ürününü kullanan grubun plasebo grubuna göre daha az öksürdüğü gözlemlenmiştir. Ancak bu çalışmada kekik tek başına kullanılmadığı için çalışma sonucu nihai sonucu vermez.

ÇAY: 1 bardak sıcak suya 1 ya da 2 çay kaşığı taze ya da kuru kekik yaprağı ve çiçeği koyun ve günde 3 defa için

ALTERNATİF ÇAY: Bir çay kaşığı kurutulmuş kekik yaprağını bir bardak sıcak suya ekleyin. Bardağın üstünü kapatın ve böylece önemli uçucu yağların buharlaşmasını engelleyin. Süzün ve tatlandırmak için bal ekleyin. Bal, boğazın arkasını bir tabaka gibi kaplayarak kekiğin içindeki balgam sökücü özelliği pekiştirir. Öksürük için günde birkaç defa için.

UYARI: Kekik, özellikle de suya daldırılıp seyreltilmiş infüzyonu tüketildiğinde güvenlidir. Nadiren mide ekşimesi gözlenmiştir. Kekik yağının, tüm uçucu yağlar gibi, yüksek dozda ve sürekli kullanımından kaçınılmalıdır.

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