Gri listedeki terörist öldürüldü
Diyarbakır'da 2 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen teröristin, gri listede aranan PKK'nın sözde bölge sorumlularından Ahmet Dorak olduğu belirlendi.
TSK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Diyarbakır/Kocaköy bölgesinde 02 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin bölücü terör örgütünün gri listede aranan sözde bölge sorumlularından Şahin kod adlı Ahmet Dorak olduğu tespit edilmiştir."
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