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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
23.05.2019 - 19:16, Son Güncelleme:

Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

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Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Elazığ’da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, gri kategoride aranan ’Sorej Tatvan’ kod adlı Ferhat Akgün olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Elazığ’ın Arıcak ilçesi Yoğunbilek köyü kırsalında yürütülen ’Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yıldıray Dönertaş-53 Operasyonu’nda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan sozde Amed eyaleti Görese alan sorumlusu ’Sorej Tatvan’ kod adlı Ferhat Akgün olduğu bildirildi.

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

Güvenlik güçlerinin PKK/KCK terör örgütü ile mücadelesini etkin ve kararlılıkla devam ettirdiği, şehit edilen sivil vatandas ve güvenlik güçlerinin intikamının da tek tek alındığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları, 13 Mart 2018 tarihinde Gorese Dagı bolgesinde yürütülen operasyonda sıgınak girisine tuzaklanan mayın/el yapımı patlayıcı duzeneginin patlaması neticesinde Jandarma Çavuş Ummet Ufacık, Jandarma Uzman Çavuş Kadir Cakı, Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın şehit edilmesi ile yine aynı operasyonda Jandarma Uzman Çavuş Alper Coşkun ve Silvan Onbasılar koyu güvenlik korucusu Seyithan Bilgiç’in yaralanması olaylarının faili olduğu tespit edilmiştir."

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