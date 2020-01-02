Gri başlı kızkuşu Palearktiğin incisi Kızılırmak’ta

Kızılırmak deltasının korunması ve yönetimi 2011’de Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü’ne geçti. 2016’da da doğal miras dalında ‘UNESCO Dünya Mirası’ geçici listesine dahil edildi. 2017’de ‘Alan Başkanlığı’ kuruldu. O zamandan itibaren de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Samsun Valiliği ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı bölgede araştırma ve çalışmalara başladı. Bu kapsamda önce bölgeye av yasağı getirildi. Ruhsatsız kayıklar deltadan çıkarıldı. Mandaların deltaya giriş çıkışlarına sınırlama getirildi. Bölge jandarma tarafından özel koruma altına alındı. 2019’da UNESCO’dan bir heyet gelerek deltada inceleme yaptı.

MANDA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Adaylık süreci devam ederken deltanın durumu ve adaylık süreciyle ilgili son toplantı geçen ay yapıldı. Toplantıya dair Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı rapora göre, dünyada türü tehdit altında olan 24 kuş türünden 15’inin Kızılırmak deltasında yaşadığı tespit edildi. Bunlar arasında yer alan gri başlı kızkuşu (Vanellus cinereus); Avrupa, Kuzey Afrika, Kafkaslar ve Ortadoğu’yu da kapsayan ‘batı paleartik’ olarak adlandırılan bütün bölgede ilk kez Kızılırmak deltasında kayda geçirildi. Raporda deltadaki manda otlatma kapasitesi, izin verilebilecek manda sayısı ve buna bağlı otlatma planının belirlenmesi çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.