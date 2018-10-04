‘Gram altın yerine bez hediye edin’
CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, “Ekonomik boy büyük bir bebek bezinin maliyeti gram altının fiyatıyla yarışır duruma geldi” dedi.
Taşcıer, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, son dönemde maaşlara zam yapılmamasına rağmen birçok ürün gibi bebek bezi ve mama fiyatlarının da arttığını belirtti, ikinci çocuğunu yakın zamanda dünyaya getiren bir anne olarak bunu yakından hissettiğini söyledi. Gamze Taşcıer şöyle devam etti:
“Zamlanan doğalgaz borcunu mu, elektrik faturasını mı, kirasını mı ödesin, çocuğuna üst baş mı alsın yoksa çocuğunu okula gönderip okulun temizlik ihtiyaçlarını mı karşılasın? ‘Kriz, mıriz yok, hepsi psikolojik’ dedikleri, anne ve babaları nasıl etkiliyor, bir örnekle anlatayım: Bebek bezinin maliyeti bir yılda yüzde 100 arttı. Yeni doğan bir bebek günde ortalama 10 bez değiştiriyor. İçinde 168 tane büyük boy bez olan paket fiyatı 190 lira. Bir ayda bir bebeğin sadece bez maliyeti 380 lira. Ekonomik boy büyük bir bebek bezinin maliyeti gram altının fiyatıyla yarışır duruma geldi. Yakın zamanda bebek görmeye gideceklere de bir tavsiyemiz var. Artık gram altın yerine bebek bezi de takabilirler. Aynı dönemde bebek mamaları yüzde 100, pişik kremleri ise yüzde 70 zamlandı. Çocuğuna mama alamama psikolojisini, bunu yaşamayan anne babalar anlayamaz.”
Kurdele ve çengelli iğne taktığı bebek bezini basın mensuplarına gösteren Taşcıer, bir gazetecinin, bebeğinin kaç günlük olduğunu ve adını sorması üzerine, ‘Nehir’ adındaki kızının 50 günlük olduğunu, bez maliyetlerini bizzat hesapladığını söyledi.
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