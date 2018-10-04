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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ANKARA
04.10.2018 - 21:36, Son Güncelleme:

‘Gram altın yerine bez hediye edin’

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‘Gram altın yerine bez hediye edin’

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, “Ekonomik boy büyük bir bebek bezinin maliyeti gram altının fiyatıyla yarışır duruma geldi” dedi.

Taşcıer, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, son dönemde maaşlara zam yapılmamasına rağmen birçok ürün gibi bebek bezi ve mama fiyatlarının da arttığını belirtti, ikinci çocuğunu yakın zamanda dünyaya getiren bir anne olarak bunu yakından hissettiğini söyledi. Gamze Taşcıer şöyle devam etti:
“Zamlanan doğalgaz borcunu mu, elektrik faturasını mı, kirasını mı ödesin, çocuğuna üst baş mı alsın yoksa çocuğunu okula gönderip okulun temizlik ihtiyaçlarını mı karşılasın? ‘Kriz, mıriz yok, hepsi psikolojik’ dedikleri, anne ve babaları nasıl etkiliyor, bir örnekle anlatayım: Bebek bezinin maliyeti bir yılda yüzde 100 arttı. Yeni doğan bir bebek günde ortalama 10 bez değiştiriyor. İçinde 168 tane büyük boy bez olan paket fiyatı 190 lira. Bir ayda bir bebeğin sadece bez maliyeti 380 lira. Ekonomik boy büyük bir bebek bezinin maliyeti gram altının fiyatıyla yarışır duruma geldi. Yakın zamanda bebek görmeye gideceklere de bir tavsiyemiz var. Artık gram altın yerine bebek bezi de takabilirler. Aynı dönemde bebek mamaları yüzde 100, pişik kremleri ise yüzde 70 zamlandı. Çocuğuna mama alamama psikolojisini, bunu yaşamayan anne babalar anlayamaz.”

Kurdele ve çengelli iğne taktığı bebek bezini basın mensuplarına gösteren Taşcıer, bir gazetecinin, bebeğinin kaç günlük olduğunu ve adını sorması üzerine, ‘Nehir’ adındaki kızının 50 günlük olduğunu, bez maliyetlerini bizzat hesapladığını söyledi. 

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