Gram altın kapanışta ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadara satılıyor? (7 Ocak altın piyasası)
Hafta başında yükselişe geçen altın fiyatları salı gününe yatay seyirle başladı. Sabah saatlerinde altının gram fiyatı 300,7 lira seviyesinde işlem gördü. Çeyrek altının anlık fiyatı ise gün boyu ekonomi grafiklerinden takip edildi. Canlı altın fiyatlarını akşam saatlerinde de öğrenmek isteyen vatandaşlar, gram altın kapanışta ne kadar oldu? sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, çeyrek altın ne kadara satılıyor? İşte, 7 Ocak Kapalıçarşı altın piyasasında son durum.
Altın fiyatları ne kadar sorusu en fazla merak edilen konular arasında yer aldı. Özellikle altın piyasasında son günlerde yaşanan hareketlilik yatırımcıların talep gösterdiği çeyrek ve gram altın fiyatlarına yönelik araştırmaları hızlandırdı. Peki, tam ve yarım altın ne kadar? Altın fiyatları düştü mü? İşte, anlık altın fiyatları.
KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 490,00 lira, Cumhuriyet altını 2.005,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,53 düşüşle 301,30 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 302,70 302,90 301,10 301,30
Cumhuriyet Ata Lira 1.995,00 2.016,00 1.984,00 2.005,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 276,00 280,00 274,60 278,60
Lira(Tam) Ziynet 1.950,00 1.970,00 1.939,00 1.959,00
Yarım Ziynet 975,00 985,00 970,00 980,00
Çeyrek Ziynet 488,00 493,00 485,00 490,00
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