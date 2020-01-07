Gram altın kapanışta ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadara satılıyor? (7 Ocak altın piyasası)

Altın fiyatları ne kadar sorusu en fazla merak edilen konular arasında yer aldı. Özellikle altın piyasasında son günlerde yaşanan hareketlilik yatırımcıların talep gösterdiği çeyrek ve gram altın fiyatlarına yönelik araştırmaları hızlandırdı. Peki, tam ve yarım altın ne kadar? Altın fiyatları düştü mü? İşte, anlık altın fiyatları.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 490,00 lira, Cumhuriyet altını 2.005,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,53 düşüşle 301,30 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 302,70 302,90 301,10 301,30

Cumhuriyet Ata Lira 1.995,00 2.016,00 1.984,00 2.005,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 276,00 280,00 274,60 278,60

Lira(Tam) Ziynet 1.950,00 1.970,00 1.939,00 1.959,00

Yarım Ziynet 975,00 985,00 970,00 980,00

Çeyrek Ziynet 488,00 493,00 485,00 490,00

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