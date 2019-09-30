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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.09.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

Gram altın kaç lira oldu? 1 gram altın ne kadar, Çeyrek altın fiyatı nedir?

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Gram altın kaç lira oldu? 1 gram altın ne kadar, Çeyrek altın fiyatı nedir?

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gram altın fiyatları geçtiğimiz haftaya gerilerken, bu değerin ardından yatırım altınlarında da fiyat değişikliği oldu. Peki altın fiyatlarında son durum nedir?

Altının gram fiyatı bugün 271 lira seviyesinde görülürken, 1 gram altın 271.75 lira seviyesinde işlem görüyor.

Bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarında da fiyatlar değişti.

Çeyrek altının satış fiyatı 444 lira olurken, alış fiyatı 434 liradan alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 889 lira, 866 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1826 olurken, 1799 liradan geri alınıyor.

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