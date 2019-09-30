Gram altın kaç lira oldu? 1 gram altın ne kadar, Çeyrek altın fiyatı nedir?
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gram altın fiyatları geçtiğimiz haftaya gerilerken, bu değerin ardından yatırım altınlarında da fiyat değişikliği oldu. Peki altın fiyatlarında son durum nedir?
Altının gram fiyatı bugün 271 lira seviyesinde görülürken, 1 gram altın 271.75 lira seviyesinde işlem görüyor.
Bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarında da fiyatlar değişti.
Çeyrek altının satış fiyatı 444 lira olurken, alış fiyatı 434 liradan alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 889 lira, 866 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1826 olurken, 1799 liradan geri alınıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle