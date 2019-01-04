Gözyaşlarıyla veda
Kilis'te, 1. Hudut Alay Komutanlığı Gülbaba (Martavan) Piyade Hudut Taburu Darmık Hudut Karakolu’nda görev yapan Piyade Er Can Yılmaz (21), terhisine 3 gün kala geçen çarşamba günü MG3 mevzisinde hatıra fotoğrafı çektirmek isterken, silahının ateş alması sonucu şehit oldu.
Şehit Can Yılmaz’ın cenazesi, İstanbul Sancaktepe Abdurrahman Gazi Mahallesi’ndeki baba ocağına götürüldü. Burada alınan helalliğin ardından cenaze, Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi’ne getirildi. Can Yılmaz’ın annesi Songül, babası Yusuf, kardeşi Kadir Yılmaz ile yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Yılmaz’ın cenazesi Samandıra Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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