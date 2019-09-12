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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan DÖNMEZ- Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya) (DHA)
12.09.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

Gözyaşlarıyla kabul etmişti! Nefes almadığını fark edince...

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Gözyaşlarıyla kabul etmişti! Nefes almadığını fark edince...

Konya'da Fikret Balkan’ın (26) Beyşehir Gölü’ne götürüp sürpriz evlilik teklifi yaptığı nişanlısı Meltem Ertunç (22), dönüşte, otomobilde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Çiftin 3 ay sonra da düğün yapmayı planladıkları öğrenildi.

Karapınar ilçesinde oturan çiftçi Fikret Balkan ile Meltem Ertunç, 3 ay önce nişanlandı. Meltem Ertunç, pazartesi günü Konya’ya akrabalarını ziyarete geldi. Fikret Balkan da nişanlısını yanına gelip 3 ay sonra yapmayı planladıkları düğün için alışveriş yaptı. Alışverişin ardından Balkan, nişanlısını gezdirmek için Beyşehir Gölü'ne götürdü. Fikret Balkan, burada bindikleri balon ve güllerle süslü yatta nişanlısı Ertunç'a sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Meltem Ertunç da mutluluk gözyaşları içerisinde kabul etti.

Çift daha sonra Karapınar’a dönmek için yola çıktı. Karapınar’a yaklaştıklarında otomobili kullanan Fikret Balkan, uyuduğunu düşündüğü nişanlısını uyandırmak istedi. Ancak Meltem Ertunç hiçbir yanıt vermeyince, Balkan otomobili durdurdu. Nişanlısının nefes almadığını fark eden Fikret Balkan, onu otomobille Karapınar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Meltem Ertunç, doktorların kalp masajı ve müdahalelerine yanıt vermedi.

Gözyaşlarıyla kabul etmişti Nefes almadığını fark edince...
Meltem Ertunç’un Konya Numune Hastanesi’nde yapılan otopsisinde, ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Meltem Ertunç, Salı günü cenaze töreninin ardından Reşadiye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Meltem Ertunç’un tabutuna duvak örtüldüğü öğrenildi.

Mutlulukları yarım kalan çiftten geriye evlilik teklifi sırasında çekilen görüntüler kaldı.

Gözyaşlarıyla kabul etmişti Nefes almadığını fark edince...

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