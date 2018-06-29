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    Gözyaşlarıyla izledi, kimse sakinleştiremedi

    İHA
    29.06.2018 - 13:47 | Son Güncelleme:

    Sivas'ta iki katlı bir evde çıkan yangında ev sahibi, evinin yanışını gözyaşları içerisinde izledi.

    Yangın saat 12.00 sıralarında, Uzuntepe Mahallesi 73'üncü Sokak'taki fabrikada işçi olarak çalışan İsmail Kılınç'a ait iki katlı evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, evden duman çıktığını fark edenler durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine verdi.

    Gözyaşlarıyla izledi, kimse sakinleştiremediİhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan eve müdahale etti. Yangın sırasında evde bulunan Kılınç'ın dumandan etkilenen annesi Fevziye Kılıç, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

    Gözyaşlarıyla izledi, kimse sakinleştiremedi
    Evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi

    Yangını İsmail Kılıç, eşi Emine ve 3 çocuğu gözyaşlarıyla izledi. Bu sırada İsmail Kılınç sinirleri geçirdi. Kılınç'ın çocukları gözyaşı döken babalarını teselli etmeye çalıştı. Ekipler yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alırken evde soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası evin iki odasında bulunan eşyalar kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

    Gözyaşlarıyla izledi, kimse sakinleştiremedi

    Etiketler: son dakika , haberler
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