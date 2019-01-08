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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL (DHA)
08.01.2019 - 16:01, Son Güncelleme:

Gözyaşlarıyla anlattı: 'Gök gürlüyor zannettim, bir de baktım ki...'

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İstanbul Beyoğlu'nda yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet bir binaya çarptı. Bu sırada evde bulunanlar büyük korku yaşadı. Kazadan saniyelerle kurtulan ve gözyaşlarına hakim olamayan 80 yaşındaki Hamide Çakmak, "Ben burada camın önünde oturuyordum. Abdest almak için arka tarafa gittim. Sonra kaza meydana geldi. Ben gök gürlüyor zannettim, bir de baktım ki kamyon eve girmiş" dedi.

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  • Beyoğlunda kamyonet binaya çarptı
  • Beyoğlunda kamyonet binaya çarptı
  • Beyoğlunda kamyonet binaya çarptı
  • Beyoğlunda kamyonet binaya çarptı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 UL 5984 plakalı kamyoneti kullanan Ercan Yalçınkaya, yokuş aşağı inerken henüz bilinmeyen bir nedenle kamyonetin kontrolünü kaybetti. Yokuş aşağı kaymaya başlayan kamyonet kaldırıma çıkıp önce bir evin bahçe duvarına çarptı. Sürücünün direksiyonu kırması sonucu karşı istikamete yönelen kamyonet daha sonra da karşı tarafta bulunan başka bir evin oturma odasının penceresine çarptı. Kazadan hemen önce kamyonetin girdiği odada Kuran-ı Kerim okuyan 80 yaşındaki Hamide Çakmak abdest almak için başka odaya gitmesi hayatını kurtardı. Kaza sonrası büyük şok yaşayan Hamide Çakmak gözyaşlarına hakim olamadı. Kazaya karışan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kamyoneti kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Kazanın yaşandığı odada bulunan 83 yaşındaki Veli Çakmak o anları anlarda büyük korku yaşadığını belirtti.

Kazadan saniyelerle kurtulan 80 yaşındaki Hamide Çakmak da, "Ben burada camın önünde oturuyordum. Abdest almak için arka tarafa gittim. Sonra kaza meydana geldi. Ben gök gürlüyor zannettim, bir de baktım ki kamyon eve girmiş" dedi.

Gözyaşlarıyla anlattı: Gök gürlüyor zannettim, bir de baktım ki...

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