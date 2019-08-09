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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)
09.08.2019 - 12:49, Son Güncelleme:

Gözyaşlarını tutamadı... 'Bu bayramı içimiz buruk geçireceğiz'

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Gözyaşlarını tutamadı... 'Bu bayramı içimiz buruk geçireceğiz'

Tekirdağ'ın  Malkara ilçesinde, arı kovanlarının bulunduğu arazide çıkan, kısa sürede biçilmiş buğday tarlasına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, arı kovanları ve 20 dönümlük biçilmemiş buğday tarlası kül olurken, 10 bin arı telef oldu.

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  • Gözyaşlarını tutamadı... Bu bayramı içimiz buruk geçireceğiz
  • Gözyaşlarını tutamadı... Bu bayramı içimiz buruk geçireceğiz
  • Gözyaşlarını tutamadı... Bu bayramı içimiz buruk geçireceğiz
  • Gözyaşlarını tutamadı... Bu bayramı içimiz buruk geçireceğiz
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Malkara'nın Çavuşköy Mahallesi Buzalık Mevkii'nde arı kovanlarının bulunduğu arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, biçilmiş buğday tarlasına da sıçradı. Yangına müdahale eden köylüler, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altıa alarak, söndürdü. Yangında 70 arı kovanı kül olurken, yaklaşık 10 bin bal arısı telef oldu. 20 dönümlük buğday tarlası da yandı.

Kovanları ve arıları yanan Ercan Dönmez, "İzmir'den geldim ve kiraladığım alana kovanlarımı koydum. 70 adet sandığım vardı hep yandı. Yavaş yavaş toplanıyorduk, bayram nedeniyle İzmir'e dönecektik.

Ne olduğunu anlayamadan dumanlar yükselmeye başladı. Rüzgarında etkisiyle alevler tarlaya da sıçradı. Biz de durumu itfaiye ekiplerine ve köylülere haber verdik. Sağ olsunlar itfaiye ekipleri ve köylüler müdahale ederek, yangını söndürdüler. Bu bayramı içimiz buruk geçireceğiz" dedi.

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