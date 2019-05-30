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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ä°HA-DHA
30.05.2019 - 18:57, Son GÃ¼ncelleme:

GözyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu... Son piÅŸmanlÄ±k

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GözyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu... Son piÅŸmanlÄ±k

KarabÃ¼kâ€™te silahÄ±yla bir markete girerek soygun yapmaya Ã§alÄ±ÅŸan ÅŸahÄ±s Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±. Mahkemede tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenince gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸulan ÅŸahÄ±s, izlediÄŸi filmlerden esinlenerek ÅŸansÄ±nÄ± denemek iÃ§in bÃ¶yle bir olaya giriÅŸtiÄŸini sÃ¶yledi.Â

KarabÃ¼k merkeze baÄŸlÄ± YeÅŸil Mahalle AtatÃ¼rk BulvarÄ± Ã¼zerinde bir markete kafasÄ±nda kar maskesi elinde kuru sÄ±kÄ±dan bozma silahla girerek soygun giriÅŸiminde bulunan H.Y. (51), kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada market Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n ve vatandaÅŸlarÄ±n mÃ¼dahalesiyle yakalanarak polise teslim edilmiÅŸti.Â 

ÅžANSINI DENEMEK Ä°STEMÄ°ÅžÂ

Emniyette ifadesi alÄ±nan H.Y.â€™nin, yaptÄ±ÄŸÄ±ndan piÅŸman olduÄŸunu, izlediÄŸi filmlerden esinlenerek, ÅŸansÄ±nÄ± denemek iÃ§in bÃ¶yle bir giriÅŸimde bulunduÄŸunu ve ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmediÄŸini sÃ¶ylediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â 

Emniyetteki ifadesinin saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen H.Y, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca alÄ±nan ifadesi sonrasÄ±, silahlÄ± gasp ve yaÄŸma suÃ§undan tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Ã‡Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemede tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenen ÅŸahÄ±s gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hakim olmadÄ±.Â 

Adliye Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda gazetecilerin â€˜PiÅŸman mÄ±sÄ±nÄ±z?â€™ yÃ¶nÃ¼ndeki sorularÄ±na hakaretle cevap veren H.Y, KarabÃ¼k T Tipi KapalÄ± Cezaevine gÃ¶nderildi.Â 

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