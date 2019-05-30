GözyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu... Son piÅŸmanlÄ±k
KarabÃ¼kâ€™te silahÄ±yla bir markete girerek soygun yapmaya Ã§alÄ±ÅŸan ÅŸahÄ±s Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±. Mahkemede tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenince gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸulan ÅŸahÄ±s, izlediÄŸi filmlerden esinlenerek ÅŸansÄ±nÄ± denemek iÃ§in bÃ¶yle bir olaya giriÅŸtiÄŸini sÃ¶yledi.Â
KarabÃ¼k merkeze baÄŸlÄ± YeÅŸil Mahalle AtatÃ¼rk BulvarÄ± Ã¼zerinde bir markete kafasÄ±nda kar maskesi elinde kuru sÄ±kÄ±dan bozma silahla girerek soygun giriÅŸiminde bulunan H.Y. (51), kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada market Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n ve vatandaÅŸlarÄ±n mÃ¼dahalesiyle yakalanarak polise teslim edilmiÅŸti.Â
ÅžANSINI DENEMEK Ä°STEMÄ°ÅžÂ
Emniyette ifadesi alÄ±nan H.Y.â€™nin, yaptÄ±ÄŸÄ±ndan piÅŸman olduÄŸunu, izlediÄŸi filmlerden esinlenerek, ÅŸansÄ±nÄ± denemek iÃ§in bÃ¶yle bir giriÅŸimde bulunduÄŸunu ve ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmediÄŸini sÃ¶ylediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â
Emniyetteki ifadesinin saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen H.Y, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca alÄ±nan ifadesi sonrasÄ±, silahlÄ± gasp ve yaÄŸma suÃ§undan tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Ã‡Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemede tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenen ÅŸahÄ±s gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hakim olmadÄ±.Â
Adliye Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda gazetecilerin â€˜PiÅŸman mÄ±sÄ±nÄ±z?â€™ yÃ¶nÃ¼ndeki sorularÄ±na hakaretle cevap veren H.Y, KarabÃ¼k T Tipi KapalÄ± Cezaevine gÃ¶nderildi.Â
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