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    Gözyaşlarına boğuldu

    Hürriyet Haber
    16.04.2018 - 16:17 | Son Güncelleme:

    ADANA’da tekerlekli sandalyedeki bedensel engelli Ayşe Camgöz’ün (39) cep telefonu çalındı. Ayşe Camgöz, tek iletişim aracının çalındığını gözyaşları içinde anlattı.

    Olay, Seyhan ilçesindeki Şehit Mustafa Sarı Alt Geçidi’nde meydana geldi. İddiaya göre, küçük yaşta cam kemik hastalığına yakalanan Ayşe Camgöz, tekerlekli sandalyesi ile evinden çıkıp arkadaşlarıyla buluşmaya gitti. Köprü altına geldiği sırada kimliği belirsiz bir kişi, engelli kadının bacaklarının arasında duran cep telefonunu alarak kaçtı.

    GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

    Cep telefonunu çalınan Camgöz, zanlının arkasından bağırarak çığlık attı. Bu sırada kavşakta görevli trafik polisleri, engelli kadının sesini duyup yardıma koştu. Karşısında polisleri gören Camgöz ise gözyaşlarına boğuldu.

    Kendisinin de polis kızı olduğunu belirten Camgöz, "Benim tek iletişim aracım cep telefonumdu. Lütfen size yalvarıyorum benim cep telefonumu bulun. Allah’ım bana yardım et" diyerek ağladı.

    Yoldan geçenlerin su verdiği Camgöz, "Başıma geleni görüyor musunuz, bir engellinin cep telefonunu çaldılar" dedi.

    Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri ise, civarda araştırma yaptı. Polis kimliğini tespit ettiği zanlıyı yakalamaya çalışıyor.

     

    Etiketler: cam kemik hastalığı , hırsızlık , NoMobil , gündem
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